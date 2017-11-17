Программу по борьбе с африканской чумой свиней разработали в Иркутской области
Проект программы проходит согласование в правительстве региона.
Проект программы проходит согласование в правительстве региона.
Программу по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС) разработали в Минсельхозе Иркутской области. Об этом сказал глава министерства Илья Сумароков на
«Действительно это большая проблема по всей стране и в этом году у нас была вспышка в Хомутовском муниципальном образовании. Но благодаря тому, что у нас неплохо развита служба ветеринарии и в целом координация всех структур власти, это позволило нам в кратчайшие сроки локализовать эпидемиюи выплатить все необходимые компенсации. В этому году была разработана отдельная программа по мерам, случаям возникновения и ликвидации АЧС на территории региона. Проект программы проходит стадию согласования в правительстве», — отметил Илья Сумароков.
В 2017 году на приобретение всех дезинфицирующих средств, противочумных костюмов, необходимого оборудования для диагностики было направлено около 63 млн рублей. В следующем году финансирование будет увеличено на 20 млн рублей.
«Вспышка, которая сейчас идет в Омской области, они, к сожалению, не смогли локализовать, и она распространилась. Действительно это большая проблемы когда несколько очагов. Задействовано очень много людей. Была вспышка в Красноярском крае, но они ее смогли своевременно ликвидировать. Сейчас эта зараза зашла в Тюмень,
Напомним, ветеринарная служба Иркутской области зафиксировала гибель около 40 свиней в частном хозяйстве деревни Куда Иркутского района от вируса африканской чумы (АЧС) в конце марта. Были приняты все меры, чтобы зараза не разошлась дальше. В районе вводился режим чрезвычайной ситуации.