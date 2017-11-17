Статью ученых-физиков Иркутского госуниверситета опубликовали в журнале Nature

Авторитетный научный журнал Nature опубликовал статью A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant, в число соавторов которой вошли ученые НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета Николай Буднев и Олег Гресс. Публикация посвящена двум великим открытиям в астрофизике, сделанным с помощью глобальной сети телескопов-роботов «МАСТЕР» МГУ им. М. В. Ломоносова. Первое — это обнаружение оптической вспышки после столкновения нейтронных звезд, так называемое открытие килоновой. Второе — первое в истории определение постоянной Хаббла с использованием информации о сталкивающихся нейтронных звездах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Все началось 17 августа 2017 года, когда гравитационные детекторы LIGO и Virgo зарегистрировали сильный сигнал от слияния двойной системы нейтронных звезд — это гравитационно-волновое событие, получившее название GW170817. Менее чем через две секунды после слияния в той области неба был обнаружен гамма-всплеск.

«В то же время глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР в области локализации гравитационно-волнового импульса обнаружила оптическую вспышку, сопровождающую столкновение двух нейтронных звезд. Эта область неба впоследствии наблюдалась другими оптико-астрономическими установками, что позволило определить оптический транзиентный объект в пределах примерно 10-ти угловых секунд от галактики NGC4993, расположенной от Земли на расстоянии 40 Мегапарсек», — говорит старший научный сотрудник НИИ прикладной физики ИГУ Олег Гресс.

По словам ученых, открытый через 12 часов после слияния в галактике NGC4993 космический объект ни по поведению, ни по яркости, ни по спектру не был похож на любую из исследованных сверхновых. Оптические спектры подтвердили, что оболочка килоновой разлетается со скоростью 100 тысяч км/с, что составляет одну треть от скорости света.

«Таким образом, 17 августа 2017 года астрономы и физики практически одновременно впервые наблюдали столкновение двух нейтронных звезд и его последствия в галактике NGC4993 не только в гравитационно-волновом диапазоне, но и в нескольких диапазонах электромагнитного излучения: гамма, рентгеновского, ультрафиолетового, оптического и инфракрасного диапазонов», — говорит Олег Гресс.

Надо сказать, что столкновение нейтронных звезд наряду со столкновением черных дыр, обнаруженных два года назад (открытие удостоено Hобелевской премии по физике за 2017 год), представляет собой самый мощный процесс во Вселенной, сопровождающийся гравитационно-волновым сигналом.

Ученые говорят, что обнаружение столкновения двух нейтронных звезд (GW170817) как в гравитационных волнах, так и в диапазоне электромагнитного спектра, представляет собой первое всеволновое, комплиментарное астрономическое наблюдение. А это позволяет определить постоянную Хаббла.

«Полученное значение (около 70 километров в секунду на Мегапарсек) согласуется с существующими измерениями, будучи полностью независимым от них. Эта величина представляет собой локальную скорость расширения Вселенной, определяет общий масштаб Вселенной и имеет важное фундаментальное значение для космологии», — подчеркивает Олег Гресс.

Цветной снимок столкновения звезд был сделан телескопом-роботом, установленным в Аргентине. Точно такой же установлен на астрофизическом полигоне ИГУ в Тункинской долине, его работу обеспечивают сотрудники, аспиранты и студенты Иркутского госуниверситета, которые так же активно участвуют в обработке и анализе данных всей сети «МАСТЕР».