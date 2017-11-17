Приставы в Среднеуральске забрали у должника по алиментам Jaguar

Сейчас сумма задолженности составляет более 115 000 рублей.

Летом 2016 года неработающий мужчина обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него, с ¼ части дохода до 1/6.

Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать причитающиеся его дочери деньги.