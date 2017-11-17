Приставы в Среднеуральске забрали у должника по алиментам Jaguar
Судебные приставы арестовали Jaguar у 31-летнего жителя Среднеуральска, чтобы погасить задолженность по алиментам перед его десятилетней дочерью, сообщает
Судебные приставы арестовали Jaguar у 31-летнего жителя Среднеуральска, чтобы погасить задолженность по алиментам перед его десятилетней дочерью, сообщает
Сейчас сумма задолженности составляет более 115 000 рублей.
Летом 2016 года неработающий мужчина обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него, с ¼ части дохода до 1/6.
Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать причитающиеся его дочери деньги.
В связи с этим судебными