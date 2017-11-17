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14:14 (мск), источник: ЕАН

Приставы в Среднеуральске забрали у должника по алиментам Jaguar

Судебные приставы арестовали Jaguar у 31-летнего жителя Среднеуральска, чтобы погасить задолженность по алиментам перед его десятилетней дочерью, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Сейчас сумма задолженности составляет более 115 000 рублей.

Летом 2016 года неработающий мужчина обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов, взыскиваемых с него, с ¼ части дохода до 1/6.

Суд пошел ему навстречу, однако и после этого должник не начал выплачивать причитающиеся его дочери деньги.

В связи с этим судебными приставами-исполнителями Верхнепышминского районного отдела был арестован автомобиль должника Jaguar X-Type 2007 года выпуска. Машину оставили на ответственное хранение матери ребенка.

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