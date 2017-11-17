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10:01 (мск), источник: СуперОмск

На выходных в Омск придут метели

Омскую область ждет очередное испытание метелями — уже с завтрашнего дня в регионе поднимется умеренно сильный ветер и пойдет снег, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 763 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

Уже завтра, 18 ноября, температура не поднимется выше 0 градусов по Цельсию, а затем и вовсе опустится до -7 градусов. Ветер поднимется до скорости в 17 м/с. Временами прогнозируются снег и метель.

Подобная погода сохранится вплоть до понедельника, 20 ноября. Уже во вторник, 21 ноября, в регион придет переменная облачность без осадков.

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