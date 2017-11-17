На выходных в Омск придут метели
Омскую область ждет очередное испытание метелями — уже с завтрашнего дня в регионе поднимется умеренно сильный ветер и пойдет снег, сообщает
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Омскую область ждет очередное испытание метелями — уже с завтрашнего дня в регионе поднимется умеренно сильный ветер и пойдет снег, сообщает
Уже завтра, 18 ноября, температура не поднимется выше 0 градусов по Цельсию, а затем и вовсе опустится до -7 градусов. Ветер поднимется до скорости в 17 м/с. Временами прогнозируются снег и метель.
Подобная погода сохранится вплоть до понедельника, 20 ноября. Уже во вторник, 21 ноября, в регион придет переменная облачность без осадков.