Четыре ледовых переправы будут работать этой зимой в Башкирии
Одна из переправ откроется уже в начале декабря.
Одна из переправ откроется уже в начале декабря.
В Башкирии зимой 2017−2018 года планируется открыть четыре ледовые переправы, об этом сообщил 17 ноября начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.
По его словам, первая переправа откроется в Бирске на реке Белая, ожидаемый срок её открытия —
«С 15 сантиметров толщины льда разрешается проезд по ледовым переправам автомобилей до двух тонн. В прошлом году
Основными задачами по охране жизни людей на переправах зимой, станут: техническое освидетельствование переправ, контроль за их содержанием и выявление и пресечение нарушений правил охраны жизни людей на воде.