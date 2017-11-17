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09:57 (мск), источник: АиФ Уфа

Четыре ледовых переправы будут работать этой зимой в Башкирии

Одна из переправ откроется уже в начале декабря.

В Башкирии зимой 2017−2018 года планируется открыть четыре ледовые переправы, об этом сообщил 17 ноября начальник ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов.

По его словам, первая переправа откроется в Бирске на реке Белая, ожидаемый срок её открытия — вторая-третья декада декабря. Следующая переправа, самая длинная — 600 метров, будет работать в селе Караидель на реке Уфа. Срок начала функционирования переправы — первая- вторая декада декабря. Третья переправа будет у деревни Боярка республики Удмуртия и посёлка Никола — Берёзовка Краснокамского района Башкирии на реке Кама, она начнёт работать в первой декаде декабря этого года, начале января 2018 года. И последняя — четвёртая ледовая переправа будет в деревне Старый Янгизит Краснокамского района Башкирии на реке Белой, она откроется во второй-третьей декаде декабря.

«С 15 сантиметров толщины льда разрешается проезд по ледовым переправам автомобилей до двух тонн. В прошлом году из-за толщины льда около метра на переправе в Караиделе, разрешался проезд машин до 20 тонн», — рассказал зам начальника по обеспечению безопасности людей на водных объектах МЧС Башкирии Вильдар Шарипов.

Основными задачами по охране жизни людей на переправах зимой, станут: техническое освидетельствование переправ, контроль за их содержанием и выявление и пресечение нарушений правил охраны жизни людей на воде.

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