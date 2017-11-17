Джиджи Хадид не взяли в шоу Victoria’s Secret

Источник: AP 2017

В августе Хадид опубликовала в своем Instagram пост о том, что рада снова быть приглашенной моделью на показе Victoria’s Secret в ноябре. Однако теперь она заявила: «Я ошеломлена новостью, что не смогу попасть в Китай. Люблю свою семью VS. Не терпится увидеть прекрасное шоу, зная, что таковым оно и будет. И уже не могу дождаться следующего года!».

Причины ее отсутствия не сообщаются. Для модели это был бы третий показ бельевой марки. Шоу состоится 28 ноября 2017 года в Шанхае. На нем будет представлена новая коллекция Balmain x Victoria’s Secret.

Victoria’s Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.