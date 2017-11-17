Самолет не смог улететь из Норильска в Новосибирск из-за сработавшего датчика

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На севере Красноярского края — в Норильске — совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверки.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиаинцидент произошел сегодня утром. Самолет модели Embraer E-170 вылетел из аэропорта Норильска в 9 часов 45 минут по местному времени. Он должен был доставить в Новосибирск 67 пассажиров, но его пришлось вернуть в аэропорт вылета.