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11:27 (мск), источник: Newslab.ru

Самолет не смог улететь из Норильска в Новосибирск из-за сработавшего датчика

На борту воздушного судна находились 67 пассажиров.

Источник: Reuters

На севере Красноярского края — в Норильске — совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверки.

Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиаинцидент произошел сегодня утром. Самолет модели Embraer E-170 вылетел из аэропорта Норильска в 9 часов 45 минут по местному времени. Он должен был доставить в Новосибирск 67 пассажиров, но его пришлось вернуть в аэропорт вылета.

«При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 11:04 воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска. На борту самолета находилось 67 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в аэропорту», — пояснили в пресс-службе.

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