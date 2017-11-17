Самолет не смог улететь из Норильска в Новосибирск из-за сработавшего датчика
На борту воздушного судна находились 67 пассажиров.
На борту воздушного судна находились 67 пассажиров.
На севере Красноярского края — в Норильске — совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7 Airlines. По данному факту прокуратура и следственный комитет проводят проверки.
Как рассказали в
«При совершении пилотирования воздушного судна произошло срабатывание одного из датчиков технической неисправности самолета, в связи с чем экипаж воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. В 11:04 воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку в аэропорту Норильска. На борту самолета находилось 67 пассажиров, в настоящее время они ожидают вылета в аэропорту», — пояснили в