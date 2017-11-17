В Самаре отметят 90-летие Эльдара Рязанова
В субботу, 18 ноября, исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Эльдара Рязанова (1927−2015).
В субботу, 18 ноября, исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося кинорежиссера Эльдара Рязанова (1927−2015).
В 12:00 в сквере им. Рязанова по адресу ул. Фрунзе, 120 желающие могут принять участие в юбилейном мероприятии в режиме «свободного микрофона»: возложить цветы к недавно установленному памятнику кинорежиссеру, прочитать его стихи, поделиться впечатлениями о кинолентах и послушать музыку из знаменитых «рязановских» фильмов.
В 16:00 в литературной гостиной Самарского литературного музея пройдет бесплатный показ фильма режиссера Эльдара Рязанова «Андерсон. Жизнь без любви» (бронирование мест по тел: 332−11−22).
В 18:00 в зале ожидания Железнодорожного вокзала Самары прозвучат 30 композиций из фильмов Эльдара Рязанова в исполнении пианиста Вячеслава Шевердина.
В 2017 г. в Год культуры в России широко отмечают 90-летний юбилей Эльдара Рязанова — автора знаменитых комедий «Берегись автомобиля», «Карнавальная ночь», «Служебный роман» и множества других любимых фильмов, на которых выросло несколько поколений.
27 октября 2017 г. в Самаре открыли первый в России памятник Эльдару Рязанову, почетному гражданину Самары. Территория сквера была благоустроена, установлены лавочки, стенды с фотографиями и афишами. Около памятника кинорежиссеру всегда лежат живые цветы, сквер посещают с экскурсиями школьники и туристы.
На декабрь запланировано открытие музея в доме на ул. Фрунзе, 120, где родился Эльдар Рязанов.