Фрунзенский мост в Самаре достроят в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

Сроки завершения строительства Фрунзенского моста в Самаре вновь перенесли. Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Это связано с тем, что средства, предназначенные для его возведения, перенаправили на подготовку к ЧМ-2018. Об этом на заседании профильного комитета губдумы заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

— На данный момент готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста. В 2018 году на строительные работы выделят 2 млрд рублей. При этом от планов по обустройству трамвайных путей на мосту, скорее всего, придется отказаться. Это связано с тем, что они не предусмотрены в проекте, — приводит 63.ru слова чиновника.