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12:45 (мск), источник: Pro Город Самара

Фрунзенский мост в Самаре достроят в 2019 году

Трамвайных путей, которые обещал экс-губернатор Николай Меркушкин, там, скорее всего, не будет.

Источник: РИА "Новости"

Сроки завершения строительства Фрунзенского моста в Самаре вновь перенесли. Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Это связано с тем, что средства, предназначенные для его возведения, перенаправили на подготовку к ЧМ-2018. Об этом на заседании профильного комитета губдумы заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

 — На данный момент готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста. В 2018 году на строительные работы выделят 2 млрд рублей. При этом от планов по обустройству трамвайных путей на мосту, скорее всего, придется отказаться. Это связано с тем, что они не предусмотрены в проекте, — приводит 63.ru слова чиновника.

Напомним, что строительство Фрунзенского моста ведется с ноября 2015 года. Изначально срок сдачи объекта был намечен на 2018 год, но из-за нехватки средств работы затянулись.

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