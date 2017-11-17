Фрунзенский мост в Самаре достроят в 2019 году
Трамвайных путей, которые обещал
Трамвайных путей, которые обещал
Сроки завершения строительства Фрунзенского моста в Самаре вновь перенесли. Теперь объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году. Это связано с тем, что средства, предназначенные для его возведения, перенаправили на подготовку к ЧМ-2018. Об этом на заседании профильного комитета губдумы заявил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
— На данный момент готовы шесть из восьми опор Фрунзенского моста. В 2018 году на строительные работы выделят 2 млрд рублей. При этом от планов по обустройству трамвайных путей на мосту, скорее всего, придется отказаться. Это связано с тем, что они не предусмотрены в проекте, — приводит 63.ru слова чиновника.
Напомним, что строительство Фрунзенского моста ведется с ноября 2015 года. Изначально срок сдачи объекта был намечен на 2018 год, но