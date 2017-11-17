Танец человека и робота: новый вид искусства

На TED Talk И Хуань показал, как могут сочетаться навыки инженера и танцора, поставив блестящий хореографический номер с роботом, причем не с неким антропоморфным ботом, а с промышленным манипулятором от компании Kuka, которого сам же и запрограммировал.

Люди уже работают бок о бок с роботами на фабриках и в промышленности, но этим представлением И Хуань напоминает, что уже скоро роботы будут повсюду, и мы будем с ними коммуницировать столь же обыденно, как с людьми, с которыми вы встречаетесь в общественном транспорте каждый день. А также можно сказать, что даже если обыкновенный манипулятор можно сделать партнером в танце, то в будущем никто не будет одинок в танце.