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10:26 (мск), источник: Популярная механика

Танец человека и робота: новый вид искусства

Тайваньский танцор И Хуань по совместительству является хорошим инженером и изобретателем. Из сочетания таких талантов зачастую рождаются крайне нетривиальные идеи.

На TED Talk И Хуань показал, как могут сочетаться навыки инженера и танцора, поставив блестящий хореографический номер с роботом, причем не с неким антропоморфным ботом, а с промышленным манипулятором от компании Kuka, которого сам же и запрограммировал.

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Люди уже работают бок о бок с роботами на фабриках и в промышленности, но этим представлением И Хуань напоминает, что уже скоро роботы будут повсюду, и мы будем с ними коммуницировать столь же обыденно, как с людьми, с которыми вы встречаетесь в общественном транспорте каждый день. А также можно сказать, что даже если обыкновенный манипулятор можно сделать партнером в танце, то в будущем никто не будет одинок в танце.

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