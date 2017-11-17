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11:12 (мск), источник: m24.ru

Первые сугробы появятся в Москве на следующей неделе

Температура будет колебаться около ноля градусов, а затем перейдет к отрицательным значениям.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 53% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

Первые сугробы появятся в Москве в понедельник, 20 ноября. Тогда в городе наступит климатическая зима, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на этот день выпадут интенсивные снежные осадки, из-за чего на земле сформируется покров в пять сантиметров.

Температура будет колебаться около ноля градусов, сообщает Агентство «Москва». По словам Тишковца, с понедельника в городе начнет формироваться устойчивый снежный покров. 21 ноября столбики термометров опустятся до отрицательных значений, и в столице начнется так называемая метеорологическая зима.

Московские спасатели уже начали готовиться к зимнему дежурству. Впервые в распоряжение городской поисково-спасательной службы поступили новые суда на воздушных подушках, которые способны ходить не только по гладкому, но и по колотому льду. Они работают даже в минус 35 градусов, развивают скорость до 70 километров в час и оборудованы средствами для оказания первой помощи до приезда скорой.

Сотрудники главного управления МЧС по Москве измерят толщину льда на городских водоемах с помощью портативных цифровых радаров. Новинка поступила еще в прошлом сезоне и прошла тестирование. Всего у МЧС есть два таких гаджета, еще несколько устройств закупят в течение сезона.

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