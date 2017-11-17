Первые сугробы появятся в Москве на следующей неделе
Температура будет колебаться около ноля градусов, а затем перейдет к отрицательным значениям.
Температура будет колебаться около ноля градусов, а затем перейдет к отрицательным значениям.
Первые сугробы появятся в Москве в понедельник, 20 ноября. Тогда в городе наступит климатическая зима, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Температура будет колебаться около ноля градусов, сообщает Агентство «Москва». По словам Тишковца, с понедельника в городе начнет формироваться устойчивый снежный покров. 21 ноября столбики термометров опустятся до отрицательных значений, и в столице начнется так называемая метеорологическая зима.
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