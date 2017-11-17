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11:15 (мск), источник: РИАМО

В Москве приступили к новогоднему оформлению ГУМа

РИАМО — 17 ноя. Здание ГУМа в центре Москвы уже начали украшать к новогодним праздникам, уже идет оформление праздничной елки, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУМа.

Источник: РИАМО

Она отметила, что, помимо главной елки универмага, в ГУМе появятся около 80 брендированных елей от компаний-партнеров магазина.

Также в главном магазине страны состоится выставка новогодних игрушек Александра Олешко, где он представит коллекцию винтажных новогодних украшений.

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