В Москве приступили к новогоднему оформлению ГУМа
РИАМО — 17 ноя. Здание ГУМа в центре Москвы уже начали украшать к новогодним праздникам, уже идет оформление праздничной елки, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник
РИАМО — 17 ноя. Здание ГУМа в центре Москвы уже начали украшать к новогодним праздникам, уже идет оформление праздничной елки, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник
Она отметила, что, помимо главной елки универмага, в ГУМе появятся около 80 брендированных елей от
Также в главном магазине страны состоится выставка новогодних игрушек Александра Олешко, где он представит коллекцию винтажных новогодних украшений.