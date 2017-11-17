Таганрожцы могут подсказать властям, как отпраздновать День города
Жителей Таганрога администрация привлекает к подготовке празднования 320-летия со дня основания города.
Жителей Таганрога администрация привлекает к подготовке празднования 320-летия со дня основания города.
Отмечать красивую дату будут в 2018 году. Для того, чтобы праздник прошел интересно для детей и взрослых, власти готовы принять любые предложения от горожан.
Как уточнили в мэрии Таганрога, направлять их можно до 25 декабря на электронный адрес kultura@tagancity.ru.