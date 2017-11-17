Казанцы могут оценить качество медицинского обслуживания на портале госуслуг РТ

Оценить качество приема в медицинском учреждении можно по 5-балльной шкале в течение 30 дней после посещения врача. Учитываются следующие критерии: скорость обслуживания, отношение персонала и состояние помещения.
Предложение оценить медицинскую услугу поступит пользователю по электронной почте, с помощью которой была произведена регистрация на портале, или в виде уведомления в личный кабинет.
Отметим, что нововведение реализуется в рамках республиканской программы «Дружелюбная поликлиника», которая была разработана по поручению Президента РТ Рустама Минниханова с целью повышения доступности и качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи населению. Полученные результаты будут использованы для совершенствования качества медицинских услуг, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РТ.