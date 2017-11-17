Казанцы могут оценить качество медицинского обслуживания на портале госуслуг РТ

Источник: Город Казань.KZN.RU

Оценить качество приема в медицинском учреждении можно по 5-балльной шкале в течение 30 дней после посещения врача. Учитываются следующие критерии: скорость обслуживания, отношение персонала и состояние помещения.

Предложение оценить медицинскую услугу поступит пользователю по электронной почте, с помощью которой была произведена регистрация на портале, или в виде уведомления в личный кабинет.