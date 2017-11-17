Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин отказывается от умирающего отца
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Первая леди Аргентины, отличающаяся безупречным вкусом (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Киев отомстит Лукашенко за «нож в спину» бомбами - СМИ
Родственники Задорнова получат миллионы
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
Виктория Лопырева стала студенткой
Бузова подарила Саре Джессике Паркер диск со своими песнями
«Жду момента поменять подгузник»: Малахов впервые стал папой
Депутат Украины призвал к диверсиям в Белоруссии
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13Густой смог окутал Дели
12:23 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы могут оценить качество медицинского обслуживания на портале госуслуг РТ

(Город Казань KZN.RU, 17 ноября). Жители Татарстана по итогам визита к врачу могут анонимно оценить качество полученной медицинской услуги. Соответствующий сервис разработан на портале госуслуг РТ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Оценить качество приема в медицинском учреждении можно по 5-балльной шкале в течение 30 дней после посещения врача. Учитываются следующие критерии: скорость обслуживания, отношение персонала и состояние помещения.

Предложение оценить медицинскую услугу поступит пользователю по электронной почте, с помощью которой была произведена регистрация на портале, или в виде уведомления в личный кабинет.

Отметим, что нововведение реализуется в рамках республиканской программы «Дружелюбная поликлиника», которая была разработана по поручению Президента РТ Рустама Минниханова с целью повышения доступности и качества оказываемой первичной медико-санитарной помощи населению. Полученные результаты будут использованы для совершенствования качества медицинских услуг, сообщается на сайте Министерства здравоохранения РТ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пианист Рэм Урасин и скрипачка Анна Мишарина выступят с оркестром La Primavera
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
Санкт-Петербург накрыла новая волна эвакуаций
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь