Мэрия предупредила об ограничении движения в районе площади в Калининграде
19 ноября в районе площади Победы в Калининграде будет ограничено движение автотранспорта. Об этом автомобилистов предупреждают в
19 ноября в районе площади Победы в Калининграде будет ограничено движение автотранспорта. Об этом автомобилистов предупреждают в
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«По обращению командования Балтийским флотом, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении
На время проведения массового мероприятия автовладельцам рекомендовано освободить от транспорта территорию закрытия движения.