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11:24 (мск), источник: АиФ Калининград

Мэрия предупредила об ограничении движения в районе площади в Калининграде

19 ноября в районе площади Победы в Калининграде будет ограничено движение автотранспорта. Об этом автомобилистов предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

По информации дорожно-транспортного управления будет перекрыт участок улицы Профессора Баранова — на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова.

«По обращению командования Балтийским флотом, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении информационно-агитационной акции “Есть такая профессия — Родину защищать!”, посвященной Дню ракетных войск и артиллерии», — объяснили в мэрии.

На время проведения массового мероприятия автовладельцам рекомендовано освободить от транспорта территорию закрытия движения.

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