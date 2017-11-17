Дожить до 100 лет. Почему швейцарцы живут дольше россиян

Источник: Marion Michele / CC0

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на днях опубликовала аналитический доклад «Взгляд на здоровье 2017: показатели ОЭСР». В организацию сегодня входят 35 наиболее развитых стран мира, совокупный ВВП которых составляет почти 50% мирового. Поэтому отчет показывает, как современные технологии и прочие факторы влияют на продолжительность жизни в кратковременной и и в долговременной перспективе.

Хорошая новость состоит в том, что средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах ОЭСР (а это почти 1,3 млрд человек) превысила отметку 80 лет.

Люди в среднем живут теперь 80,6 лет, и это почти на 10 лет больше, чем показатели 1970 года. Япония в этом рейтинге занимает первое место (83,9 года), за ней следуют Испания и Швейцария (83 года).

Основные факторы, которые повлияли на рост продолжительности жизни — это изменения в образе жизни, более высокие доходы, лучшее образование и, в первую очередь, вложения государств в систему здравоохранения.

Расходы на здравоохранение

Расходы на здравоохранение в среднем составили 9% от ВВП, государства тратят в этой области $4 тысячи на человека. Это высокий показатель, но результат, как мы видим, впечатляет. Базовое медицинское обслуживание теперь доступно более чем 95% населения, растет количество докторов и медицинских работников, падает процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышаются шансы на выживание при раке, понижается по времени продолжительность ожидания необходимых операций в госпиталях, сокращается процент необязательной госпитализации при хронических заболеваниях, повысилась даже доля людей, одобряющих уровень медицинского обслуживания в целом.

В среднем, увеличение медицинских расходов государства на человека в 10% приводит к продлению жизни на 3,5 месяцев.

Невозможно все объяснить только заботой о системе здравоохранения, меры в этом направлении в основном понижают смертность при рождении и смертность при оказании необходимой медицинской помощи. В той же Японии продолжительность жизни выше всех в мире, но при этом государственные затраты на здравоохранение (на душу населения) меньше почти в два (!) раза по сравнению с США. Более того, темпы роста расходов на здравоохранение в странах ОЭСР постепенно снижаются. Среднегодовой прирост расходов до 2009 года составлял 3,6%, а к концу изучаемого периода снизился до 1,4%.

Социальные и финансовые факторы

Большую роль при увеличении продолжительности жизни играют социальные и финансовые факторы. Те же 10% улучшения в образе жизни приводят в среднем к дополнительным 2,6 месяцам жизни у населения, 10% увеличение в покрытии населения школьным образованием — к 3,2 месяцам, увеличение личного дохода на 10% — к 2,2 месяцам.

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Любопытно, что здоровый образ жизни — это в первую очередь снижение потребления алкоголя и объемов курения. При этом отказ от курения или его снижение коррелирует с увеличением продолжительности жизни больше, чем отказ или сокращение потребления алкоголя.

Более здоровое питание или же диетическое питание, как оказалось, не играет статистически значимой роли при увеличении продолжительности жизни, так как в последние десятилетия привычки в питании изменились незначительно и их влияние на макро-уровне в долгосрочной перспективе пока сложно учесть. Например, с 1990 по 2010 годы ежедневное потребление свежих овощей в странах ОЭСР выросло всего лишь на 2%.

Также, на удивление, статистически не играет большой роли и «свежий воздух». Это объясняется с одной стороны тем, что уровень загрязнения воздуха в странах ОЭСР сокращается (за 30 лет, с 1990 по 2010 годы, загрязнение воздуха сократилось на 14%), а с другой — последствия влияния «плохого воздуха» на продолжительность жизни также трудно оценить в краткосрочной перспективе.

Образование

Образование является вторым по значимости фактором увеличения продолжительности жизни. Образованные люди (с образованием выше школьной программы) живут на 6 лет дольше тех, кто учился только в школе. На образование списывают 10% разницы в смертности людей.

Составители отчета считают, что образованные люди более информированы о рисках и последствиях того или иного образа жизни. Что даже более важно — они не просто принимают информацию к сведению, они готовы действовать и принимать решения на основании полученной информации.

В результате более образованные меньше курят и употребляют алкоголь, следят за своим питанием, занимаются спортом, стараются жить в более экологически чистой среде. В итоге также дают более здоровое потомство.

Любопытно, что с потреблением алкоголя внутри группы образованных людей не все так однозначно: согласно данным исследования, образованные женщины пьют больше, чем образованные мужчины.

Образованное население также информировано о том, где и как можно получать медицинскую помощь, какие сервисы в системе здравоохранения доступны, и они пользуются этими сервисами более активно, чем менее образованная часть населения.

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Интеллегенты менее подвержены колебаниям в трудовой занятости и сокращении дохода. То есть, при финансовых трудностях или потере работы они сохраняют свое отношение к жизни и стремятся выправить ситуацию, а не «пуститься во все тяжкие».

При хронических заболеваниях образованные люди лучше управляют своей жизнью, проявляют сознательность и дисциплину, принимают прописанные лекарства, соблюдают режим. То есть, они заботятся о своем состоянии самостоятельно, не только полагаясь на медицинское обслуживание, лекарства и визиты к докторам. Это осознанное самоуправление также приводит к увеличению их продолжительности жизни.

Личные доходы

Как показывает исследование ОЭСР, важную роль играет наличие базового дохода. Разница в средних или высоких доходах не приводит к прямопропорциональному росту в продолжительности жизни. То есть при достижении определенного уровня дохода человек способен поддерживать свое здоровье на адекватном уровне.

Другим важным результатом исследований корреляция здоровья и продолжительности жизни с уровнем дохода именно в долгосрочной перспективе.

Постоянные взлеты и падения в финансах, такие как неожиданное получение наследства, выигрыш в лотерее или положительный скачок в личном капитале от роста акций в портфеле не влияют на здоровье в долгосрочной перспективе.

При этом увеличение и падение доходов все-таки по-разному влияет на продолжительность жизни. Как только сокращается доход, человеку трудней поддерживать свой привычный уровень жизни и следить за здоровьем. А разовое улучшение в доходах у бедных ведет к более рискованному поведению (употребление наркотиков и алкоголя, опасное вождение автомобиля). Так в ряде исследований наблюдается скачок в таком поведении при получении социальных выплат, пособий по инвалидности, налоговых возвратов, выплат дивидендов и получении зарплат у военных.

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