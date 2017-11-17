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11:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Павловске завершили этап благоустройства Молодежной площади

На работы потратили более 28 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Один из этапов проекта по благоустройству Молодежной площади завершили в Павловске. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава городского поселения Вячеслав Щербаков в четверг, 16 ноября.

Территорию выложили плиткой. Для этого понадобилось более 5 тыс. кв. м тротуарной плитки. Название площади изготовили из нержавеющих материалов. Надпись поместили на входной группе. Ее стоимость составила 88,5 тыс. рублей.

На площади также посадили 12 сербских елей и четыре крупнолистные липы. Саженцы доставили из Подгоренского питомника декоративных и плодовых растений. Еще две липы со сформированной шарообразной кроной павловчанам подарил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.

— Ели и липы приобрели за счет компенсационного озеленения, то есть за средства граждан или юрлиц, которые проводили по городу вырубку деревьев. Всего на приобретение саженцев потратили 72,5 тыс. рублей, — пояснила корреспонденту РИА «Воронеж» начальник сектора по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям администрации города Надежда Колесник.

Строители уложили от центра площади лотки ливневой канализации. По всей территории проложили необходимые подземные коммуникации для освещения и системы орошения. Также установили общественный туалет.

— В зависимости от поступления финансирования планируем завершить работы по обустройству фонтана — приобрести оборудование, которое установят в имеющуюся чашу фонтана. Летом рабочие проложили все необходимые подземные коммуникации, залили основание котлована, завершили земляные работы. Подиум сцены уже готов. Теперь необходимо приобрести и установить навес с подсветкой. На площади появятся малые архитектурные формы — скамейки, вазоны и урны. Запланировано дальнейшее озеленение: посев газона, посадка вертикальных можжевельников (предусмотрена их подсветка), кустарников, — рассказал Вячеслав Щербаков.

По периметру площади установят ограждение. Частично оно будет сборно-разборным, его предусмотрено монтировать на время проведения мероприятий. В местах, где ограждение не будет препятствовать проходу людей, оборудуют стационарную изгородь с воротами.

На благоустройство площади Молодежой потратили 28 млн 117 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов с 2015 по 2017 годы. Софинансирование из собственных средств городского поселения составило около 10 млн рублей.

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