В одном из детсадов Братска запретили наряжать детей в костюмы супергероев
Инициатива исходит от руководства детского сада.
Инициатива исходит от руководства детского сада.
В одном из детских садов Братска рекомендовали не наряжать детей на Новый год в костюмы героев комиксов, сообщила «Братская студия телевидения». Ограничение ввела администрация учреждения. Уведомления были направлены родителям через мессенджер.
После выдвинутого администрацией детского сада требования новогоднего
Как отметили в Департаменте образования Братска, подобная инициатива исходит от самого руководства детского сада, а не от муниципалитета. В сообщении отмечается, что оспорить эту инициативу сложно, особенно, если требования к внешнему виду воспитанников прописаны в локальных актах. Образовательные учреждения, как правило, продумывают тематику утренника и, соответственно, задают определенный стиль одежды.