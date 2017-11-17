Как провести выходные в Санкт-Петербурге

Бетховен. Лунная соната.

Лунная соната — одно из самых загадочных и проникновенных творений Людвига Ван Бетховена. Композитор посветил эту работу 18-летней Джульетте Гвиччарди, которой давал уроки музыки. Бетховен был влюблен в юную графиню и хотел на ней жениться.

В воскресенье в роскошных интерьерах Мраморного дворца фортепианные произведения Бетховена исполнит московский музыкант Вадим Руденко — пианист-виртуоз, выступающий на лучших мировых площадках. Одну из самых «счастливых» композиций музыканта — скрипичную сонату № 5 — сыграет Заслуженная артистка России Мария Сафарьянц.

Где: Мраморный дворец, Миллионная улица, 5/1.

Когда: 19 ноября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1000 — 2500 рублей.

СПЕКТАКЛЬ.

«Имя».

В основе сюжета — семейный ужин, на котором родственники выбирают имя младенцу. Во время спора герои вспоминают детство, юность, смеются, плачут, кричат и навсегда меняют отношение друг к другу и своей жизни.

— Мы назвали спектакль «Имя». Да, в нем есть спор об имени — это факт. Спор остроумный, бурный, переходящий на личности. Все, как у всех: спектакль же о нас — о людях. И вы же знаете театр, и понимаете, что за этим спором стоит что-то еще. Что? Это тайна, — интригуют зрителей организаторы.

Роли исполняют известные артисты Георгий Дронов, Константин Юшкевич, Мария Куликова, Мария Рыщенкова, Антон Эльдаров.

Где: ДК «Выборгский», улица Комиссара Смирнова, 15.

Когда: 19 ноября.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 800 — 3500 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ.

Ресторанный день.

Ресторанный день — это настоящий праздник, для тех, кто любит вкусно поесть и готов открывать для себя новые необычные блюда. В этот день в Петербурге откроются десятки площадок, на которых будут кормить сладостями, фаст-фудом, вегетарианской кухней и вкусностями из разных уголков мира.

Полный список площадок можно посмотреть в группе «Ресторанного дня» ВКонтакте, но если вам хочется попробовать все и сразу — отправляйтесь в креативный кластер «Дом культуры» (бывший ДК им. Газа — прим. ред.). Здесь гостей будут угощать чурросом — традиционным испанским десертом, блюдами уличной кухни, авторскими напитками, тыквенно-сливочным супчиком и китайской «домашней» едой. А в 17.00 начнется мастер-класс по фуд-фотографии.

Где: Ознакомиться с участниками можно здесь. «Дом культуры» — проспект Стачек, 72.

Когда: 18 ноября.

Начало: площадки начинают открываться с 10.00, в «Доме культуры» — с 12.00 до 18.00.

Цена билетов: Вход бесплатно.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ.

Каток в Новой Голландии.

18 ноября на Новой Голландии открывается каток под открытым небом. И совсем не зимняя погода ему нипочем — температуру льда будут поддерживать искусственно.

Каток занимает площадь в две тысячи квадратных метров и находится совсем рядом со сценой, так что посетители смогут совместить активный и культурный отдых. С 17.00 в субботу музыку для отдыхающих будут ставить приглашенные диджеи.

Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, но чтобы там не было толпы, организаторы решили ввести часовые сеансы. На первые четыре сеанса будет действовать специальная цена — всего сто рублей.

Где: Остров Новая Голландия.

Когда: с 18 ноября — каждый день.

Время работы: С понедельника по четверг с 11.00 до 21.00. С пятницы по воскресенье и по праздничным дням — до 22.30. По пятницам и субботам с 23.00 до 00.00 — дополнительный сеанс в формате Silent Disco (посетителям выдают специальные наушники, чтобы слушать музыку и не мешать жителям ближайших домов — прим. ред.).

Цена билетов: с понедельника по четверг — от 100 рублей, с пятницы по воскресенье — от 350 рублей. Прокат коньков — от 220 рублей (залог — 2000 рублей).

А ЧТО ЕЩЕ?

— На Новой Голландии продолжает работать выставка «Музыка на костях» об уникальном феномене в советской культуре, когда меломаны копировали музыку на рентгеновские снимки.

— 18 ноября в БДТ спектакль «Алиса». В главной роли — Алиса Фрейндлих.

— В цирке на Фонтанке — программа братьев Запашных «Эмоции и…».

— 18 ноября на выставке PROКОСМОС в пространстве Nautilus — день лунохода. В программе — встреча с создателями советских луноходов. В составе экспозиции — первый в мире планетоход.