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12:48 (мск), источник: Pro Город Самара

Жителей Крутых Ключей переводят в поликлинику № 1 на Тополей

С 1 января 2018 года поликлиническое отделение «Крутые Ключи» перейдет в структуру ГБУЗ «Самарская городская поликлиника № 1». Информация об этом размещена на сайте поликлиники.

Источник: РИА "Новости"

Отметим, что ранее жители Кошелева относились к филиалу медсанчасти № 14 на улице Ново-Садовой, теперь же за медпомощью им придется ездить на улицу Тополей, 12.

«С 01.01.18 г. все виды амбулаторной помощи будут оказываться прикрепленному к ГБУЗ СО “СГП № 1” населению, неприкрепленному населению — только экстренная помощь, плановая по месту прикрепления. Во избежание проблем с получением медицинской помощи после 01.01.2018 г., предлагаем заблаговременно решить вопрос с прикреплением на медицинское обслуживание к СГП № 1», — говорится в сообщении на сайте поликлиники.

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