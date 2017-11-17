Жителей Крутых Ключей переводят в поликлинику № 1 на Тополей

Отметим, что ранее жители Кошелева относились к филиалу медсанчасти № 14 на улице Ново-Садовой, теперь же за медпомощью им придется ездить на улицу Тополей, 12.

«С 01.01.18 г. все виды амбулаторной помощи будут оказываться прикрепленному к ГБУЗ СО “СГП № 1” населению, неприкрепленному населению — только экстренная помощь, плановая по месту прикрепления. Во избежание проблем с получением медицинской помощи после 01.01.2018 г., предлагаем заблаговременно решить вопрос с прикреплением на медицинское обслуживание к СГП № 1», — говорится в сообщении на сайте поликлиники.