Жителей Крутых Ключей переводят в поликлинику № 1 на Тополей
С 1 января 2018 года поликлиническое отделение «Крутые Ключи» перейдет в структуру ГБУЗ «Самарская городская поликлиника № 1». Информация об этом размещена на сайте поликлиники.
С 1 января 2018 года поликлиническое отделение «Крутые Ключи» перейдет в структуру ГБУЗ «Самарская городская поликлиника № 1». Информация об этом размещена на сайте поликлиники.
Отметим, что ранее жители Кошелева относились к филиалу медсанчасти № 14 на улице
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