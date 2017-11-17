Голодавшего в приемной семье мальчика из Магадана хотят забрать родители

Источник: РИА Новости

По версии следствия, Любовь Короткова около 7 лет морила приемного ребенка голодом ради получения социальных выплат. Одиннадцатилетний мальчик весил 11 килограммов. В отношении нее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «мошенничество при получении выплат». Женщина этапирована из Магадана в Москву и находится в следственном изоляторе.

«Я и отец ребенка не имели возможности заниматься его воспитанием, потому что сразу после его рождения попали в колонию. И я не понимаю, почему меня лишили родительских прав. Я считаю, что это незаконно. И буду требовать, чтобы нам вернули сына, тем более сейчас выясняется, что он оказался в сложной жизненной ситуации», — рассказала РИА Новости биологическая мать ребенка Оксана Кондаурова.

По ее словам, родственники женщины ни раз обращались в отдел опеки мэрии Магадана с просьбой отдать им ребенка, но чиновники им отказали. В итоге мальчик оказался в приемной семье.

В городском отделе опеки ситуацию комментировать отказались, поясняя лишь, что решение о лишении матери родительских прав принимал суд. «Пока идет следствие, мы ничего говорить не можем. Скажу только, что мать лишена родительских прав, а отец вообще должен сначала пройти генетическую экспертизу на отцовство, потому что официально они женаты не были, и как отец он нигде не записан», — сообщила РИА Новости представитель отдела опеки и попечительства.