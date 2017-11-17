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11:34 (мск), источник: РИА Новости

Голодавшего в приемной семье мальчика из Магадана хотят забрать родители

МАГАДАН, 17 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Родные родители 12-летнего мальчика из Магадана, которого, по версии следствия, морила голодом приемная мать, хотят вернуть его в свою семью.

Источник: РИА Новости

По версии следствия, Любовь Короткова около 7 лет морила приемного ребенка голодом ради получения социальных выплат. Одиннадцатилетний мальчик весил 11 килограммов. В отношении нее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» и «мошенничество при получении выплат». Женщина этапирована из Магадана в Москву и находится в следственном изоляторе.

«Я и отец ребенка не имели возможности заниматься его воспитанием, потому что сразу после его рождения попали в колонию. И я не понимаю, почему меня лишили родительских прав. Я считаю, что это незаконно. И буду требовать, чтобы нам вернули сына, тем более сейчас выясняется, что он оказался в сложной жизненной ситуации», — рассказала РИА Новости биологическая мать ребенка Оксана Кондаурова.

По ее словам, родственники женщины ни раз обращались в отдел опеки мэрии Магадана с просьбой отдать им ребенка, но чиновники им отказали. В итоге мальчик оказался в приемной семье.

В городском отделе опеки ситуацию комментировать отказались, поясняя лишь, что решение о лишении матери родительских прав принимал суд. «Пока идет следствие, мы ничего говорить не можем. Скажу только, что мать лишена родительских прав, а отец вообще должен сначала пройти генетическую экспертизу на отцовство, потому что официально они женаты не были, и как отец он нигде не записан», — сообщила РИА Новости представитель отдела опеки и попечительства.

Сейчас ребенок находится в приемной семье в Москве. Туда его поместили, как только началась проверка следствия в отношении его приемных родителей и органов опеки. Следствие обвиняет приемную мать мальчика в том, что она намеренно морила его голодом, чтобы получать социальные выплаты по инвалидности ребенка. Родственники и друзья семьи обвиняемой доказывают, что медики диагностировали мальчику «целиакию» — непереносимость многих продуктов питания. Так что семья Коротковых вынуждена была держать ребенка на строгой диете.

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