Жители Иркутской области увидят метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Частицы можно наблюдать невооруженным глазом.
Частицы можно наблюдать невооруженным глазом.
Жители Иркутской области смогут увидеть уникальное явление — метеорный поток Леониды в ночь c 17 на 18 ноября. Частицы можно будет наблюдать невооруженным глазом, поэтому телескопы не понадобятся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Поток Леониды является ежегодным: частицы обладают очень высокой скоростью.
— Это ежегодный поток самых быстрых метеоров. Они очень быстрые, резкие, белые, — отметили в
Если погода позволит, то поток можно будет увидеть в столице Приангарья.