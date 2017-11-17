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11:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области увидят метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Частицы можно наблюдать невооруженным глазом.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области смогут увидеть уникальное явление — метеорный поток Леониды в ночь c 17 на 18 ноября. Частицы можно будет наблюдать невооруженным глазом, поэтому телескопы не понадобятся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе астрономической обсерватории ИГУ.

Поток Леониды является ежегодным: частицы обладают очень высокой скоростью.

— Это ежегодный поток самых быстрых метеоров. Они очень быстрые, резкие, белые, — отметили в пресс-службе.

Если погода позволит, то поток можно будет увидеть в столице Приангарья.

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