Жители Иркутской области увидят метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Иркутской области смогут увидеть уникальное явление — метеорный поток Леониды в ночь c 17 на 18 ноября. Частицы можно будет наблюдать невооруженным глазом, поэтому телескопы не понадобятся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе астрономической обсерватории ИГУ.

Поток Леониды является ежегодным: частицы обладают очень высокой скоростью.

— Это ежегодный поток самых быстрых метеоров. Они очень быстрые, резкие, белые, — отметили в пресс-службе.