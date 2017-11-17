Южноуральский общественник попросил Киркорова извиниться за высказывание о «чудовищном челябинском облаке смога»

Видеообращение общественника опубликовано на канале YouTube, передает корреспондент Накануне.RU.
«Нельзя наводить истерию и перегибать палку с экологией, тем более таким уважаемым людям, как вы. Да, в Челябинске воздух не очень, но Челябинск это не помойка и здесь тоже бывает туман. Считаю, что вы как лидер общественного мнения должны высказываться корректно и руководствоваться мнением исключительно экспертов в своем деле. Считаю, что вы должны извиниться перед челябинцами за то, что оскорбили нашу малую родину», — заявил общественник.
По словам Хазиева, его беспокоит экологическая обстановка в области, и он сам готов «разорвать тех, кто губит здоровье детей, экологию, пренебрегают законами РФ», добавив, что в настоящий момент есть надежда на то, что воздух станет чище.
Напомним, Филипп Киркоров должен был выступить в Челябинске 14 ноября в 19 часов, но начало концерта пришлось перенести на час, поскольку его самолет не мог вылететь
«К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не даёт нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам… Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево, мы только что услышали долгожданное “Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям г. Челябинск”. МЫ ВЫЛЕТАЕМ К ВАМ, но увы, стрелки часов неумолимо приближаются к 19.00 часам, к началу концерта, но мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога, и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00», — говорится в сообщении.
Отметим, что не все пользователи поддержали позицию Марселя Хазиева.
«Вы что несете?
«А на что здесь обижаться? Состояние экологии Челябинска действительно очень плачевно, и Вам как человеку, который проживает здесь с самого рождения, тем более должны быть заметны изменения в худшую сторону. Эту проблему признал и В. В. Путин, правда, в более сдержанных тонах, но