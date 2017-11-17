Южноуральский общественник попросил Киркорова извиниться за высказывание о «чудовищном челябинском облаке смога»

Видеообращение общественника опубликовано на канале YouTube, передает корреспондент Накануне.RU.

«Нельзя наводить истерию и перегибать палку с экологией, тем более таким уважаемым людям, как вы. Да, в Челябинске воздух не очень, но Челябинск это не помойка и здесь тоже бывает туман. Считаю, что вы как лидер общественного мнения должны высказываться корректно и руководствоваться мнением исключительно экспертов в своем деле. Считаю, что вы должны извиниться перед челябинцами за то, что оскорбили нашу малую родину», — заявил общественник.

По словам Хазиева, его беспокоит экологическая обстановка в области, и он сам готов «разорвать тех, кто губит здоровье детей, экологию, пренебрегают законами РФ», добавив, что в настоящий момент есть надежда на то, что воздух станет чище.

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Напомним, Филипп Киркоров должен был выступить в Челябинске 14 ноября в 19 часов, но начало концерта пришлось перенести на час, поскольку его самолет не мог вылететь из-за плохих метеоусловий в аэропорту Баландино. Артист извинился перед челябинцами за опоздание в своем Instagram.

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«К сожалению, сложившаяся экологическая и метеорологическая ситуация в Челябинске, никак не даёт нам возможности, со вчерашней ночи, целый день вылететь из Москвы к вам… Но тем не менее, в московском аэропорту Шереметьево, мы только что услышали долгожданное “Объявляется посадка на Челябинск, и простите за многочасовую задержку, по метеоусловиям г. Челябинск”. МЫ ВЫЛЕТАЕМ К ВАМ, но увы, стрелки часов неумолимо приближаются к 19.00 часам, к началу концерта, но мы обязательно прорвёмся сквозь это чудовищное челябинское экологическое облако смога, и начнем концерт не в 19.00, а в 20.00», — говорится в сообщении.

Отметим, что не все пользователи поддержали позицию Марселя Хазиева.

«Вы что несете? Какая-то бессвязная речь, безосновательные выпады. Киркоров извинился за свое опоздание перед поклонниками. А на Челябинск он не нападал. Прочитали заказуху по бумажке, что за это получили? Самому-то не стыдно таким заниматься?﻿» — считает пользователь «Челябинск Челябинск».