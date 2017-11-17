Бороться с проблемами ЖКХ Ростовской области готовы 4 тысячи рабочих

Чтобы оперативно решить аварийную ситуацию, нужно звонить в диспетчерские службы и «горячие линии», при министерстве ЖКХ региона и муниципалитетах.

«Сообщить обо всех неисправностях систем отопления и водоснабжения можно по телефону круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ: (863) 240−13−79», — сказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Отопительный сезон в регионе начался 2 октября. До его старта в Ростовской области обновили 168 км аварийных водопроводных и 40 км тепловых сетей, также в наличии имеются запасные материалы для устранения аварий. Кроме того, в 170 многоквартирных домах были отремонтированы системы отопления. На эти цели было направлено более 6 млрд рублей.