Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия потеряет в канун Новый год все нефтедоллары
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Жена президента Аргентины, одна из самых элегантных женщин (фото)
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Эксперты Кудрина: россиян может стать меньше на миллион
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
СМИ: модернизация Ту-160 – «контрольный выстрел в голову»
РФ вооружится мощной "Мста-СМ": реакция СМИ США
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
14События недели в фотографиях
17:38 (мск), источник: Деловое сообщество

Бороться с проблемами ЖКХ Ростовской области готовы 4 тысячи рабочих

Заниматься проблемами коммунального хозяйства в Ростовском области круглосуточно готово 4,2 тысячи рабочих (которые сформировали 1 тыс. бригад) и 1,5 тыс. техники. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Чтобы оперативно решить аварийную ситуацию, нужно звонить в диспетчерские службы и «горячие линии», при министерстве ЖКХ региона и муниципалитетах.

«Сообщить обо всех неисправностях систем отопления и водоснабжения можно по телефону круглосуточной диспетчерской министерства ЖКХ: (863) 240−13−79», — сказал министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.

Отопительный сезон в регионе начался 2 октября. До его старта в Ростовской области обновили 168 км аварийных водопроводных и 40 км тепловых сетей, также в наличии имеются запасные материалы для устранения аварий. Кроме того, в 170 многоквартирных домах были отремонтированы системы отопления. На эти цели было направлено более 6 млрд рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ростов стал первым городом в России с интеллектуальной системой транспортно
Троллейбусными перевозками в Ростове теперь займется муниципальная компания
Пресс-секретарем Шойгу стала тележурналистка Россияна Марковская
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии «Дерби Северного Лондона» — это матчи между «Арсеналом» и «Тоттенхемом», двумя столичными командами, болельщики которых ненавидят друг друга
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь