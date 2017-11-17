Тепло для керчан подешевело на треть
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым снизил на 30% тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «КРЫМТЭЦ» в Керчи. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым снизил на 30% тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «КРЫМТЭЦ» в Керчи. Об этом сообщает
«Многочисленные обращения жителей и администрации города были услышаны главой Республики. По его поручению было принято решение и найдена возможность снижения тарифа на тепло, поставляемого керчанам «КБ ТЭЦ», — рассказали в администрации.
С 14 ноября тариф составляет 2245,45 руб/Гкал. Перерасчет за предыдущий период осуществлен не будет. Гражданам, которые оплачивают услугу круглый год, перерасчет будет сделан автоматически. У тех абонентов, у кого установлен счетчик, старшие и ответственные за счетчики должны передать свои показания в «КРЫМТЭЦ».
Также на уровне главы Крыма был поднят вопрос о проверке финансовой деятельности
«Это займет примерно