Тепло для керчан подешевело на треть

Источник: РИА "Новости"

«Многочисленные обращения жителей и администрации города были услышаны главой Республики. По его поручению было принято решение и найдена возможность снижения тарифа на тепло, поставляемого керчанам «КБ ТЭЦ», — рассказали в администрации.

С 14 ноября тариф составляет 2245,45 руб/Гкал. Перерасчет за предыдущий период осуществлен не будет. Гражданам, которые оплачивают услугу круглый год, перерасчет будет сделан автоматически. У тех абонентов, у кого установлен счетчик, старшие и ответственные за счетчики должны передать свои показания в «КРЫМТЭЦ».

Также на уровне главы Крыма был поднят вопрос о проверке финансовой деятельности компании-посредника «Крымтеплоснабжение» и ликвидации этого предприятия.