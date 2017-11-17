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11:27 (мск), источник: РИА Крым

Тепло для керчан подешевело на треть

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым снизил на 30% тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «КРЫМТЭЦ» в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Источник: РИА "Новости"

«Многочисленные обращения жителей и администрации города были услышаны главой Республики. По его поручению было принято решение и найдена возможность снижения тарифа на тепло, поставляемого керчанам «КБ ТЭЦ», — рассказали в администрации.

С 14 ноября тариф составляет 2245,45 руб/Гкал. Перерасчет за предыдущий период осуществлен не будет. Гражданам, которые оплачивают услугу круглый год, перерасчет будет сделан автоматически. У тех абонентов, у кого установлен счетчик, старшие и ответственные за счетчики должны передать свои показания в «КРЫМТЭЦ».

Также на уровне главы Крыма был поднят вопрос о проверке финансовой деятельности компании-посредника «Крымтеплоснабжение» и ликвидации этого предприятия.

«Это займет примерно один-два месяца: нужно переоформить договоры, перезаключив их напрямую с “КРЫМТЭЦ”. Чтобы сейчас не прекращать подачу тепла, данная компания продолжает работу, но это временно», — отметили в администрации Керчи.

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