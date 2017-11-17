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11:26 (мск), источник: КрымPress

Керчь готовится встретить Новый год — покупает 17-метровую ель

Керчь, согласно сайту госзакупок, главной новогодней ёлкой города видит дерево высотой в 17 метров и весом в 2,5 тонны.

Для ее украшения город дополнительно закупит гирлянду стоимостью полмиллиона рублей. Монтаж ели, согласно контракту, должен быть завершен до 20 декабря 2017 года. Старую елку установят в Аршинцево. Также еще одна зимняя красавица будет украшать площадь напротив школы искусств имени Романа Сердюка. Кроме того, как уже сообщалось ранее, УЖКХ закупает систему уличной светодиодной подсветки — ее установят на центральных улицах Керчи, — сообщает KERCH.COM.RU.

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