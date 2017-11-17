Керчь готовится встретить Новый год — покупает 17-метровую ель

Для ее украшения город дополнительно закупит гирлянду стоимостью полмиллиона рублей. Монтаж ели, согласно контракту, должен быть завершен до 20 декабря 2017 года. Старую елку установят в Аршинцево. Также еще одна зимняя красавица будет украшать площадь напротив школы искусств имени Романа Сердюка. Кроме того, как уже сообщалось ранее, УЖКХ закупает систему уличной светодиодной подсветки — ее установят на центральных улицах Керчи, — сообщает KERCH.COM.RU.