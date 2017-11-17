В Поворинском районе 40 малообеспеченных семей получили детское питание

Детское питание получили более 40 малообеспеченных и неполных семей в Поворинском районе в четверг, 16 ноября. Помощь предоставила Воронежская епархия. Об этом корреспонденту «РИА «Воронеж» сообщила директор управления соцзащиты населения Поворинского района Нина Зюзина в пятницу, 17 ноября.

— Не скрою, тяжело воспитывать одной троих детей. Не хватает мужской поддержки и заботы, но мы справляемся. Получила детское питание для младшего сына. Ему пять месяцев, а смесь как раз с шести. Это большая поддержка для нас, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» жительница села Рождественского Марина Пекшева.