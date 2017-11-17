Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Лужков назвал отказ поддержать Медведева причиной отставки
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
КПРФ пообещала Путину судьбу Каддафи — СМИ
Кадры: истребители Су-30 принудили сесть самолет
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
В России увеличивают наказание за сдачу жилья нелегалам
Как обезопасить жилье с помощью умных гаджетов
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
8Внутри Монголии
11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Поворинском районе 40 малообеспеченных семей получили детское питание

Помощь оказала Воронежская епархия.

Детское питание получили более 40 малообеспеченных и неполных семей в Поворинском районе в четверг, 16 ноября. Помощь предоставила Воронежская епархия. Об этом корреспонденту «РИА «Воронеж» сообщила директор управления соцзащиты населения Поворинского района Нина Зюзина в пятницу, 17 ноября.

Сотрудники соцзащиты населения и руководитель районного женсовета Галина Каменева передали семьям по шесть упаковок детского питания на каждого ребенка.

— Не скрою, тяжело воспитывать одной троих детей. Не хватает мужской поддержки и заботы, но мы справляемся. Получила детское питание для младшего сына. Ему пять месяцев, а смесь как раз с шести. Это большая поддержка для нас, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» жительница села Рождественского Марина Пекшева.

Благотворительная акция прошла накануне Дня матери.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Максимальный рост тарифов ЖКХ в Воронежской области в 2018 году составит 4%
Российские телеканалы могут отказаться транслировать Олимпиаду
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС обнаружила плацкарты дороже авиаперелетов
Скончался бывший глава «Коза ностра» Тото Риина
Илон Маск показал электрический грузовик Tesla
ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов
В Гамбурге разгорелся скандал из-за билетов на Rolling Stones
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь