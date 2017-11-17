Обладателя «Оскара» пригласили на съемки фильма про Назарбаева
Команда известного казахстанского режиссера Акана Сатаева приступает к съемкам очередного фильма о Нурсултане Назарбаеве.
Команда известного казахстанского режиссера Акана Сатаева приступает к съемкам очередного фильма о Нурсултане Назарбаеве.
АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. Британский гример, обладатель престижной премии «Оскар» Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи «Путь лидера», сообщила
Режиссер фильма Акан Сатаев представил экспертному совету киностудии «Казахфильм» съемочную группу «Путь Лидера. В эпицентре мира» и рассказал о проделанной работе.
«В фильме описывается путь развития молодой столицы Казахстана Астаны: с 1994 года, когда было принято решение о переносе столицы в Акмолу, до наших дней, когда за столь короткий период времени Астана вошла в список столиц международного уровня», — говорится в сообщении.
Как рассказал Сатаев, киностудия приобрела суперсовременные объективы для камер, которые дадут «очень качественную картинку».
«Мы сейчас получаем консультации от службы охраны президента, от протокола, от канцелярии и это, оказывается, очень интересно — все, что происходило в те годы. При строительстве столицы там пришлось столкнуться с множеством трудностей — и то, как они преодолевались президентом и его командой, это и есть основной драматургический конфликт в картине», — сказал режиссер.
Съемки идут в Астане и Алматы.
«В проект мы пригласили всемирно известного художника по гриму. Это обладатель многих призов в сфере кино Марк Кульер», — сказала исполнительный продюсер Алия Мендыгожина.
«У нас 14 сложных гримов, которые будет делать Марк Кульер, и с его помощью мы максимально приблизим внешнее сходство актера с Елбасы», — добавил Сатаев.
Британский
На экране образ Нурсултана Назарбаева воплотит актер театра и кино Мурат Ахманов. Также в фильме снимутся Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев и другие артисты. Съемки начнутся в конце этого года. Планируется, что фильм выйдет в прокат в декабре следующего года.