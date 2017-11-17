Обладателя «Оскара» пригласили на съемки фильма про Назарбаева

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. Британский гример, обладатель престижной премии «Оскар» Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи «Путь лидера», сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта Казахстана.

Режиссер фильма Акан Сатаев представил экспертному совету киностудии «Казахфильм» съемочную группу «Путь Лидера. В эпицентре мира» и рассказал о проделанной работе.

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«В фильме описывается путь развития молодой столицы Казахстана Астаны: с 1994 года, когда было принято решение о переносе столицы в Акмолу, до наших дней, когда за столь короткий период времени Астана вошла в список столиц международного уровня», — говорится в сообщении.

Как рассказал Сатаев, киностудия приобрела суперсовременные объективы для камер, которые дадут «очень качественную картинку».

«Мы сейчас получаем консультации от службы охраны президента, от протокола, от канцелярии и это, оказывается, очень интересно — все, что происходило в те годы. При строительстве столицы там пришлось столкнуться с множеством трудностей — и то, как они преодолевались президентом и его командой, это и есть основной драматургический конфликт в картине», — сказал режиссер.

Съемки идут в Астане и Алматы.

«В проект мы пригласили всемирно известного художника по гриму. Это обладатель многих призов в сфере кино Марк Кульер», — сказала исполнительный продюсер Алия Мендыгожина.

«У нас 14 сложных гримов, которые будет делать Марк Кульер, и с его помощью мы максимально приблизим внешнее сходство актера с Елбасы», — добавил Сатаев.

Британский художник-визажист и эксперт по протезным макияжам Марк Кульер является обладателем премии «Оскар» за лучший макияж в фильме «Отель «Гранд Будапешт» и премии BAFTA за лучший макияж и волосы для «Железной леди».