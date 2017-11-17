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11:53 (мск), источник: РИА Новости

Фанаты нашли предполагаемую убийцу рэпера Lil Peep

Москва, 17 ноя — РИА Новости. Поклонники умершего рэп-исполнителя Густава Ара, известного под псевдонимом Лил Пип (Lil Peep) нашли девушку, которая, предположительно, может быть виновна в смерти артиста.

Фотографии знакомой рэпера и скриншоты из чата, которые якобы свидетельствуют о ее роли в трагических событиях, опубликовал пользователь Sadgasm на своей странице в Facebook.

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«Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный ксанакс», — говорится в подписи к снимкам.

Американский рэпер Лил Пип (Lil Peep) умер на 22-м году жизни за несколько часов до выступления в Аризоне. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

«Я съел шесть таблеток ксанакса. Увидимся сегодня». В Аризоне умер 21-летний рэпер Лил Пип

О серьезных проблемах рэпера Лил Пипа знали многие, но никто ему не помог
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09:42 (мск)© Ньюстюб
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