Фанаты нашли предполагаемую убийцу рэпера Lil Peep

Фотографии знакомой рэпера и скриншоты из чата, которые якобы свидетельствуют о ее роли в трагических событиях, опубликовал пользователь Sadgasm на своей странице в Facebook.

«Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный ксанакс», — говорится в подписи к снимкам.