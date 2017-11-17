Фанаты нашли предполагаемую убийцу рэпера Lil Peep
Москва, 17 ноя — РИА Новости. Поклонники умершего
Москва, 17 ноя — РИА Новости. Поклонники умершего
Фотографии знакомой рэпера и скриншоты из чата, которые якобы свидетельствуют о ее роли в трагических событиях, опубликовал пользователь Sadgasm на своей странице в Facebook.
«Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный ксанакс», — говорится в подписи к снимкам.
Американский рэпер Лил Пип (Lil Peep) умер на 22-м году жизни за несколько часов до выступления в Аризоне. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.