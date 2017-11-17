На выходных в Омск нагрянут снегопад и метель

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы рассказало, какая погода ожидает Омскую область на выходных и на следующей рабочей неделе.

Ольга Демидова, начальник отдела метеорологических прогнозов:

— В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды. Тёплая воздушная масса, связанная с сектором циклона, сменится на более холодную воздушную массу, проникшую к нам с северных широт. Пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в сухой снег, температурный фон по-прежнему останется выше нормы несмотря на понижение температуры воздуха в воскресенье.

В субботу, 18 ноября, будет тепло: ночью −1…−6°, днём −4…+1°. Весь день с неба будет сыпать снег — то мокрый, то обычный. Дороги покроются льдом.

В воскресенье, 19 ноября, похолодает. На ночь синоптики обещают −5…−10°, на день 0…-5°. Ночью порывы ветра местами достигнут 17 м/с. Временами будет идти снег. Поднимется метель.

На новой рабочей неделе, с 20 по 24 ноября, усилит своё влияние антициклон. Осадки будут минимальными. Ночи ожидаются морозными, а вот днём столбик термометра станет стремиться к 0°.