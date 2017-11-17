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12:30 (мск), источник: РИА Новости

В Росгвардии состоялся первый выпуск специалистов-полиграфологов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялся первый выпуск офицеров, отвечающих за проведение опросов с использованием детекторов лжи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Источник: РИА Новости

«Курсы профессиональной переподготовки действовали в течение двух месяцев. В обучении, помимо офицеров Главного управления по работе с личным составом, активное участие приняли специалисты Главного управления собственной безопасности, а также приглашенные эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России», — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, новые специалисты потребовались для улучшения качества профессионального психологического отбора, а также возможностью проведения опросов с использованием полиграфа в рамках углубленных кадровых проверок.

«Для закрепления практических навыков слушателей использовались самые современные детекторы лжи, разработанные отечественными производителями для нужд силовых структур и правоохранительных органов России, которые по своим техническим параметрам не уступают западным аналогам. Уже в этом году первые полиграфологи отправятся проходить службу по своему предназначению в территориальные органы Росгвардии», — добавили в ведомстве.

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