В Росгвардии состоялся первый выпуск специалистов-полиграфологов
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В
«Курсы профессиональной переподготовки действовали в течение двух месяцев. В обучении, помимо офицеров Главного управления по работе с личным составом, активное участие приняли специалисты Главного управления собственной безопасности, а также приглашенные
По информации ведомства, новые специалисты потребовались для улучшения качества профессионального психологического отбора, а также возможностью проведения опросов с использованием полиграфа в рамках углубленных кадровых проверок.
«Для закрепления практических навыков слушателей использовались самые современные детекторы лжи, разработанные отечественными производителями для нужд силовых структур и правоохранительных органов России, которые по своим техническим параметрам не уступают западным аналогам. Уже в этом году первые полиграфологи отправятся проходить службу по своему предназначению в территориальные органы Росгвардии», — добавили в ведомстве.