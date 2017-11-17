В Росгвардии состоялся первый выпуск специалистов-полиграфологов

Источник: РИА Новости

«Курсы профессиональной переподготовки действовали в течение двух месяцев. В обучении, помимо офицеров Главного управления по работе с личным составом, активное участие приняли специалисты Главного управления собственной безопасности, а также приглашенные эксперты-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России», — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, новые специалисты потребовались для улучшения качества профессионального психологического отбора, а также возможностью проведения опросов с использованием полиграфа в рамках углубленных кадровых проверок.