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12:29 (мск), источник: Apiural.ru

Свердловская область вошла в число самых читающих регионов России

ЕКАТЕРИНБУРГ. Свердловская область вошла в ТОП-20 самых читающих регионов России, став финалистом всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

Источник: РИА "Новости"

Итоги состязания подвели на III конференции «Книжная политика регионов», которая прошла в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. В мероприятиях приняли участие руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Состязание стартовало в мае, регионы должны были представить самый значимый литературный проект за 2016−2017 годы, а также сведения о развитии инфраструктуры книги и чтения, литературных традициях.

В Свердловской области уделяется серьезное внимание популяризации чтения. Регион ежегодно становится участником международной сетевой акции «Библионочь», в октябре традиционно проходит акция «День чтения», в рамках которой только в 2017 году состоялось свыше 3,5 тысяч мероприятий на более чем тысяче площадок. Библиотечные услуги сегодня доступны повсеместно: две трети из 853 библиотек Свердловской области расположены в сельских районах, с каждым годом количество читателей растет, в том числе благодаря внедрению информационных технологий. Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал важность изучения и бережного отношения родного языка и богатого литературного наследия нашего региона.

Организатором конкурса «Самый читающий регион России» является Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

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