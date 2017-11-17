Волгоградкам напомнили, как можно получить пособия по материнству
Волгоградское отделение Фонда социального страхования напоминает жительницам региона о способах получения выплат при уходе в декретный отпуск.
Волгоградское отделение Фонда социального страхования напоминает жительницам региона о способах получения выплат при уходе в декретный отпуск.
В некоторых случаях за оформлением пособий по материнству волгоградки могут обратиться напрямую в территориальный орган ФСС по месту нахождения работодателя.
Это можно сделать, если:
1) Организация, в которой женщина работала, прекратила свою деятельность.
2) Работодатель не может выплатить пособия
3) Если судом установлено, что работодатель не платил пособия и при этом скрывается.
4) На момент обращения за пособием
К слову, в следующем году в России увеличатся суммы декретных выплат. Максимальная вырастет до 61 375 рублей в месяц, что на 3,5 тысячи больше, чем в этом году.
Отметим, что с начала 2017 года года Волгоградским отделением ФСС направлено 779,3 млн рублей на оплату больничных по беременности и родам, более 166 млн рублей — на пособия при рождении ребенка, более 1 млрд. рублей — на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет.