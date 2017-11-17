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15:28 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградкам напомнили, как можно получить пособия по материнству

Волгоградское отделение Фонда социального страхования напоминает жительницам региона о способах получения выплат при уходе в декретный отпуск.

В некоторых случаях за оформлением пособий по материнству волгоградки могут обратиться напрямую в территориальный орган ФСС по месту нахождения работодателя.

Это можно сделать, если:

1) Организация, в которой женщина работала, прекратила свою деятельность.

2) Работодатель не может выплатить пособия из-за недостатка средств на его банковском счете.

3) Если судом установлено, что работодатель не платил пособия и при этом скрывается.

4) На момент обращения за пособием организация-работодатель находится в процессе банкротства.

К слову, в следующем году в России увеличатся суммы декретных выплат. Максимальная вырастет до 61 375 рублей в месяц, что на 3,5 тысячи больше, чем в этом году.

Отметим, что с начала 2017 года года Волгоградским отделением ФСС направлено 779,3 млн рублей на оплату больничных по беременности и родам, более 166 млн рублей — на пособия при рождении ребенка, более 1 млрд. рублей — на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

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