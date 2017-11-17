Сборная Воронежской области поучаствует в Спартакиаде Специальной Олимпиады
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Сборная Воронежской области отправится на Всероссийскую Спартакиаду Специальной Олимпиады в
Старты состоятся с 19 по 23 ноября и пройдут по шести дисциплинам: боулинг,
— Сборная области уже в пятый раз участвует в этих соревнованиях, и каждый год наши спортсмены становились чемпионами и призерами в различных дисциплинах. Турнир нынешнего года будет открытым, в нем примут участие более тысячи спортсменов из России, Казахстана и других стран, — рассказал журналисту РИА «Воронеж» организатор поездки, замдиректора Новохоперского специнтерната Владимир Сапронов.
Сборная региона первый раз едет на эти старты таким внушительным составом — прежде команду региона в