Сборная Воронежской области поучаствует в Спартакиаде Специальной Олимпиады

Сборная Воронежской области отправится на Всероссийскую Спартакиаду Специальной Олимпиады в Санкт-Петербург в субботу, 18 ноября. В команду входят шесть спортсменов, живущих в Новохоперском и Бобровском специализированных интернатах.

Старты состоятся с 19 по 23 ноября и пройдут по шести дисциплинам: боулинг, юнифайд-боулинг, баскетбол, мини-футбол (футзал), дартс и армрестлинг. В двух видах — дартсе и армрестлинге — выступят представители Воронежской области.

— Сборная области уже в пятый раз участвует в этих соревнованиях, и каждый год наши спортсмены становились чемпионами и призерами в различных дисциплинах. Турнир нынешнего года будет открытым, в нем примут участие более тысячи спортсменов из России, Казахстана и других стран, — рассказал журналисту РИА «Воронеж» организатор поездки, замдиректора Новохоперского специнтерната Владимир Сапронов.