Для обеспечения игр ЧМ-2018 Самаре потребуется 148 автобусов

Источник: Аргументы и факты

Всего на обеспечение игр чемпионата мира по футболу Самарской области потребуется 148 автобусов городского типа.

«Если 60 автобусов мы берём у коммерческих перевозчиков, то ещё 40 предоставляет городской округ Тольятти. Речь идёт о “Волгабасах”, работающих на газомоторном топливе. Остальные автобусы рассчитываем приобрести с учётом субсидий, которые предлагает программа Минпрома РФ. Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки», — сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сегодня, в ходе заседания комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы.

О том, что на областной бюджет ляжет дополнительная нагрузка по покупке транспорта к чемпионату мира по футболу сообщил и врио министра финансов области Андрей Прямилов. «Дополнительный транспорт будем приобретать, и на это будут заложены средства», — сообщил он.

Также на комитете выяснилось, что сегодня в областной столице есть две газомоторные заправки, разрабатывается вопрос о мобильных заправках. Гораздо сложнее дела обстоят с водным транспортом. «Суда нужны, ведь самые “молодые” суда у нас 45-летние», — признался Иван Пивкин.