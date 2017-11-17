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15:27 (мск), источник: N + 1

Китайцы объявили о разработке электромагнитной катапульты

Устройство уже прошло испытания запуском истребителей.

Предприятия китайского оборонно-промышленного комплекса разработали электромагнитную катапульту, устройство, с помощью которого с перспективных авианосцев будут запускаться истребители. Об этом, как пишет China Daily, заявил руководитель консультационной комиссии ВМС Китая контр-адмирал Инь Чжо. По его словам, устройство уже прошло программу испытаний, включая запуски боевых самолетов.

Электромагнитная катапульта представляет собой устройство, в котором тележка разгоняется с помощью электромагнитных сил. Тележка — металлическая конструкция, движущаяся по направляющим, — зацепляется за переднюю стойку шасси запускаемого самолета и разгоняет его. При этом катапульта потребляет много энергии и нуждается в мощном и надежном источнике питания.

К преимуществам электромагнитной катапульты разработчики относят малый занимаемый устройством объем, что позволяет освободить дополнительное место на корабле. Кроме того, мощность электромагнитной катапульты можно регулировать, что важно при запуске с одного и того же корабля легких и тяжелых самолетов.

По словам Чжо, новая электромагнитная катапульта уже произвела несколько тысяч испытательных запусков тяжелых палубных истребителей J-15. Контр-адмирал также отметил, что создание электромагнитного устройства стало возможно благодаря разработке мощного источника питания для него. Какие-либо подробности о катапульте или источнике питания представитель ВМС Китая не привел.

По неподтвержденным данным, Китай занимается разработкой собственной электромагнитной катапульты с конца 1990-х годов. С 2002 года в стране велось строительство наземного испытательного комплекса с опытной электромагнитной катапультой; оно завершилось в 2014 году. Ранее было известно, что оно испытывалось «мертвым грузом», а достоверной информации о запусках самолетов не появлялось.

Длина китайской катапульты составляет около 120 метров при длине электромагнитных направляющих около ста метров. Лабораторный прототип китайской электромагнитной катапульты был построен в масштабе 1 к 1 в 2008 году. Где именно расположен комплекс, не раскрывается. Электромагнитной катапультой планируется оснастить перспективный китайский атомный авианосец, разработка которого уже ведется.

В настоящее время США являются единственной страной в мире, имеющей на вооружении корабль с электромагнитной катапультой. Речь идет об атомном авианосце «Джеральд Форд», принятом на вооружение в июле текущего года. Корабли такого типа постепенно заменят в составе ВМС США все устаревающие авианосцы типа «Нимиц».

Американская электромагнитная катапульта разработана под обозначением EMALS (Electro MAgnetic Launch System, электромагнитная система запуска). В июле текущего года такое устройство, установленное на американском авианосце «Джеральд Форд», впервые запустило палубный истребитель на море.

EMALS представляет собой линейный индукционный двигатель с поочередно отключаемыми и подключаемыми сегментами. В пусковом устройстве специальная тележка, к которой самолет цепляется передней стойкой шасси, движется между двумя направляющими с электромагнитами. Электромагнитные секции после прохождения мимо них тележки отключаются, а те, к которым она приближается, включаются.

Последовательное отключение секций линейного индукционного двигателя позволяет экономить энергию, поскольку отпадает необходимость держать включенной всю силовую установку пока самолет не покинет палубу. Максимальная энергия запуска для EMALS составляет 122 мегаджоуля. Она способна разгонять самолет с нуля до почти 300 километров в час.

В середине октября текущего года стало известно, что США окажут помощь в разработке электромагнитной катапульты Индии. Соответствующее уведомление индийские власти получили от администрации президента США Дональда Трампа. США планируют предоставить Индии несколько важных технологий, которые позволят стране создать собственное устройство электромагнитного запуска самолетов.

Василий Сычёв.

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