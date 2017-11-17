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12:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске продавали консервы с истекшим сроком годности

Продукция была просрочена ещё в мае.

В Омске продавали консервы с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Омская полиция проверила мясные консервы. Причина проверки — обращение сообщающее, что предприниматель из Омска незаконно использует товарный знак, права на который принадлежат мясокомбинату.

Полицейские установили, что предприниматель продавал мясные консервы, у которых истёк срок годности. Продавец сама переклеивали этикетки и указывала неверный срок годности: шесть лет вместо пяти.

Инспекторы изъяли и отправили на проверку партию консервов — 2190 штук.

«По данному факту полицейскими возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров», — пояснили в пресс-службе УМВД по городу Омску.

В пресс-службе также добавили, что омская полиция проверит и другие торговые предприятия.

Отметим, что за продажу незаконной продукции предпринимателю грозит штраф не менее 50 тысяч рублей.

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