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12:31 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии больница заплатит за неполноценное обследование попавшего в реанимацию школьника

УФА, 17 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Октябрьский городской суд взыскал компенсацию морального вреда с городской больницы в размере 150 тысяч рублей.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в ноябре 2015 года женщина с 14-летним сыном обратилась в приемный покой за медпомощью своему ребенку. У подростка была высокая температура и боли в животе.

Без надлежащего обследования и полноценного лечения мальчика отпустили домой. Через два дня его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, а затем направили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у пациента аппендицит с осложнениями и экстренно провели три операции, после чего мальчик находился на стационарном лечении.

Эксперты пришли к выводу, что своевременная диагностика и надлежащая медпомощь снизили бы риски возникновения осложнений. Городская прокуратура поддержала в суде требования матери подростка о взыскании в пользу ее семьи денежной компенсации. Суд обязал больницу выплатить ребенку компенсацию.

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