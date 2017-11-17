В Башкирии больница заплатит за неполноценное обследование попавшего в реанимацию школьника

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в ноябре 2015 года женщина с 14-летним сыном обратилась в приемный покой за медпомощью своему ребенку. У подростка была высокая температура и боли в животе.

Без надлежащего обследования и полноценного лечения мальчика отпустили домой. Через два дня его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, а затем направили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у пациента аппендицит с осложнениями и экстренно провели три операции, после чего мальчик находился на стационарном лечении.