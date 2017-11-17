В Краснодаре трехсекционный трамвай «Витязь» вернулся на маршрут № 5

Электротранспорт продолжительное время курсировал по маршруту № 5. Летом прошлого года трамвай пострадал от рук вандалов, которые разбили окно одного из вагонов. В июне текущего года «Витязь» сошел с рельсов. После этого в МУП «КТТУ» начали плановое техническое обслуживание трехсекционного трамвая, которое длилось до ноября. Как сообщили в пресс-службе «КТТУ», с сегодняшнего дня «Витязь» вернулся на привычный маршрут.