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16:57 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре трехсекционный трамвай «Витязь» вернулся на маршрут № 5

Электротранспорт находился на техническом обслуживании с лета этого года.

Краснодар. 17 нояб. — Новая Кубань. В апреле 2016 года по трамвайным рельсам краевой столицы начал ходить трехсекционный «Витязь» — трамвай нового образца, аналогов которому в регионе нет.

Электротранспорт продолжительное время курсировал по маршруту № 5. Летом прошлого года трамвай пострадал от рук вандалов, которые разбили окно одного из вагонов. В июне текущего года «Витязь» сошел с рельсов. После этого в МУП «КТТУ» начали плановое техническое обслуживание трехсекционного трамвая, которое длилось до ноября. Как сообщили в пресс-службе «КТТУ», с сегодняшнего дня «Витязь» вернулся на привычный маршрут.

 — Вагон стоял в депо с лета. Мы ожидали необходимые технические материалы для него, — сообщили в организации.

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