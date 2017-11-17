В Краснодаре трехсекционный трамвай «Витязь» вернулся на маршрут № 5
Электротранспорт находился на техническом обслуживании с лета этого года.
Электротранспорт находился на техническом обслуживании с лета этого года.
Краснодар. 17 нояб. — Новая Кубань. В апреле 2016 года по трамвайным рельсам краевой столицы начал ходить трехсекционный «Витязь» — трамвай нового образца, аналогов которому в регионе нет.
Электротранспорт продолжительное время курсировал по маршруту № 5. Летом прошлого года трамвай пострадал от рук вандалов, которые разбили окно одного из вагонов. В июне текущего года «Витязь» сошел с рельсов. После этого в МУП «КТТУ» начали плановое техническое обслуживание трехсекционного трамвая, которое длилось до ноября. Как сообщили в
— Вагон стоял в депо с лета. Мы ожидали необходимые технические материалы для него, — сообщили в организации.