В Воронеже снесут 4 киоска быстрого питания в декабре
Всего под демонтаж попадут 64 незаконных павильона. По два киоска сетей «Робин Сдобин» и «Русский аппетит» попадут под снос в декабре 2017 года. Павильоны размещены без разрешительных документов.
Всего под демонтаж попадут 64 незаконных павильона. По два киоска сетей «Робин Сдобин» и «Русский аппетит» попадут под снос в декабре 2017 года. Павильоны размещены без разрешительных документов.
Список запланированных к демонтажу воронежских киосков появился на сайте мэрии в пятницу, 17 ноября. Судя по документу, киоски «Русский аппетит» ликвидируют на улице Шишкова, 142 (остановка «Микрорайон Дубрава») и по адресу Ленинский проспект, 119. Павильоны «Робин Сдобин» снесут на улицах Волгоградская (остановка «Грузовой двор») и Владимира Невского, 55а.
В декабре власти запланировали снос 64 незаконных торговых объектов. Большинство из них расположены в Коминтерновском и Советском районах. Владельцы 28 киосков не установлены.
В ноябре 2017 года городские власти запланировали демонтаж 84 киосков, в том числе 10 киосков быстрого питания.
Контекст
До февраля 2016 года сносом нестационарных торговых объектов в Воронеже занимались управы. Затем полномочия перешли управлению
Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношения Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по «горячей линии» 8 800 700 92 84.