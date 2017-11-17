В Воронеже снесут 4 киоска быстрого питания в декабре

Источник: РИА "Воронеж"

Список запланированных к демонтажу воронежских киосков появился на сайте мэрии в пятницу, 17 ноября. Судя по документу, киоски «Русский аппетит» ликвидируют на улице Шишкова, 142 (остановка «Микрорайон Дубрава») и по адресу Ленинский проспект, 119. Павильоны «Робин Сдобин» снесут на улицах Волгоградская (остановка «Грузовой двор») и Владимира Невского, 55а.

В декабре власти запланировали снос 64 незаконных торговых объектов. Большинство из них расположены в Коминтерновском и Советском районах. Владельцы 28 киосков не установлены.

В ноябре 2017 года городские власти запланировали демонтаж 84 киосков, в том числе 10 киосков быстрого питания.

Контекст

До февраля 2016 года сносом нестационарных торговых объектов в Воронеже занимались управы. Затем полномочия перешли управлению административно-технического контроля. Одними из первых под демонтаж попали киоски, в которых незаконно торговали алкоголем. За 2016 год в городе демонтировали 539 незаконных киосков, из которых 11 незаконно торговали алкоголем.