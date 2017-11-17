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12:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже снесут 4 киоска быстрого питания в декабре

Всего под демонтаж попадут 64 незаконных павильона. По два киоска сетей «Робин Сдобин» и «Русский аппетит» попадут под снос в декабре 2017 года. Павильоны размещены без разрешительных документов.

Источник: РИА "Воронеж"

Список запланированных к демонтажу воронежских киосков появился на сайте мэрии в пятницу, 17 ноября. Судя по документу, киоски «Русский аппетит» ликвидируют на улице Шишкова, 142 (остановка «Микрорайон Дубрава») и по адресу Ленинский проспект, 119. Павильоны «Робин Сдобин» снесут на улицах Волгоградская (остановка «Грузовой двор») и Владимира Невского, 55а.

В декабре власти запланировали снос 64 незаконных торговых объектов. Большинство из них расположены в Коминтерновском и Советском районах. Владельцы 28 киосков не установлены.

В ноябре 2017 года городские власти запланировали демонтаж 84 киосков, в том числе 10 киосков быстрого питания.

Контекст

До февраля 2016 года сносом нестационарных торговых объектов в Воронеже занимались управы. Затем полномочия перешли управлению административно-технического контроля. Одними из первых под демонтаж попали киоски, в которых незаконно торговали алкоголем. За 2016 год в городе демонтировали 539 незаконных киосков, из которых 11 незаконно торговали алкоголем.

Сообщить о фактах незаконной торговли спиртосодержащей продукцией в Воронежской области можно по телефонам горячей линии: 8 (473) 228 37 21 (управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики) и 8 (473) 212 73 53 (департамент имущественных и земельных отношения Воронежской области). Сотрудники регуправления Роспотребнадзора попросили жителей сообщать о продаже запрещенной спиртосодержащей продукции по «горячей линии» 8 800 700 92 84.

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