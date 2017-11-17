На Урале выявлены грубые нарушения на детских площадках

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Уральское управление Росстандарта выявило грубые нарушения при организации детских и спортивных площадок в Тюменской, Курганской и Свердловских областях, где были травмированы дети. Об этом в пятницу ТАСС сообщила руководитель ведомства Светлана Михеева.

В частности, во время игры на детских площадках пострадали дети в городах Курган, Шадринск и Краснотурьинск.

«По всем эти фактам были проведены проверки, в ходе которых были выявлены грубые нарушения при организации детских и спортивных площадок. <…> Так, например, на используемых батутах не соблюдается ограничение количества детей, плохая фиксация батутов, в связи с этим происходит давка», — сказала собеседница агентства.

С 1 марта 2017 года начал действовать стандарт на ледовые горки, которые начинают массово возводить на Урале. Как сообщалось ранее, стандарт содержит требования безопасности к материалам и изделиям, эксплуатационной документации, а также требования безопасности при их установке и техническому обслуживанию. ГОСТ устанавливает риски, связанные с эксплуатацией горок, и требования по их минимизации для посетителей, зрителей и прохожих.