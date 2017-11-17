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14:32 (мск), источник: Ведомости

Директор «Зарядья» исключил выход на полную самоокупаемость

Даже для того, чтобы приблизиться к самоокупаемости, новому московскому парку «Зарядье» потребуется несколько лет, заявил сегодня директор парка Павел Трехлеб на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

По его словам, не все площадки вышли на проектные мощности и начали генерировать достаточный доход: его основные источники — билеты в павильоны, мастер-классы, парковки и кафе. «В ближайшем времени мы планируем открыть еще два кафетерия на территории парка», — отметил директор.

Однако, отметил Трехлеб, парк несет важную социальную функцию, предоставляя льготы и скидки на различные мероприятия детям и пенсионерам, поэтому «было бы неправильно говорить о том, что мы выйдем на полную самоокупаемость».

Ландшафтный парк «Зарядье» построен на месте снесенной гостиницы «Россия» близ Кремля и Красной площади. В нем можно увидеть ландшафты четырех природных зон России — среднюю полосу России, Север, степь и луга. Общая площадь парка более 13 га, площадь построенных объектов — около 80 000 кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд руб., «Зарядье» стал первым новым парком в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет.

Парк открылся в этом году в День города, 9 сентября, а с 11 сентября стал доступен для всех желающих. В первые дни посетители нарушили часть зеленых насаждений, поэтому вход в парк был ограничен забором по периметру. 28 октября забор был снят. Власти рассчитывают, что ежегодно парк будут посещать от 10 млн человек.

Парковка в «Зарядье» — одна из самых дорогих в Москве: один час в подземном паркинге для посетителей на 430 мест обойдется в 250 руб.

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