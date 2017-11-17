Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Михаил Боярский раскритиковал Ольгу Бузову
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Борис Корчевников рассказал о болезни и своем увольнении
Боярский о Дюжеве, его словах о зрителях и "туфте"
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Мальчик и королева: Галкин поделился фото с женой - СМИ
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за один день
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
5 советов, как сделать ремонт в старой квартире
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
8Военный переворот в Зимбабве
13:54 (мск), источник: Вести.Ru

В Москве могут появиться два новых вокзала

Два новых вокзала могут появиться в Москве на станциях «Царицыно» и «Каланчевская», говорится на сайте стройкомплекса города.

Вокзалы планируют построить в рамках создания сквозных маршрутов пригородных электричек — проект получил название «Московские центральные диаметры».

Новый проект по созданию сквозных маршрутов в столице поддержал президент России Владимир Путин, 15 ноября состоялась его встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, где и был представлен транспортный проект.

Новые маршруты соединят разрозненные радиальные направления Московской железной дороги в сквозные диаметры. Необходимость переноса остановок определят по результатам проработки вопроса с блоком пассажирских перевозок ОАО «РЖД» с учетом мнений пассажиров и жителей города.

Сейчас в Москве работают диаметральные связи пригородных поездов с Курского направления на Рижское и Смоленское, а также Савеловское — Смоленское, отмечается в сообщении. Соединить все направления железной дороги и создать 17 сквозных маршрутов электричек городские власти собираются в течение 5 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
ВГТРК не покажет Олимпиаду в случае неучастия сборной России
Генерал ФСО Лопырев осужден на 10 лет колонии за взятки
ФАС: плацкарт может быть дороже купе и билета на самолет
Госдума приняла пакет законов о черных списках авиадебоширов
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в Чечне
Деньги не всегда помогают: почему швейцарцы живут дольше россиян
У ФСБ в Москве похитили кабель спецсвязи
Спорт
Готовиться ли России к отстранению от Олимпиады? Всемирное антидопинговое агентство заявило, что Россия не выполнила всего необходимого для возвращения своих прав
Авто
Еще один регион России получил новый код Подразделения ГИБДД Самарской области начали выдавать непривычные для автомобилистов номерные знаки
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок Популярная актриса поделилась кадром, на котором позирует вместе с «внуком»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь