В Москве могут появиться два новых вокзала
Два новых вокзала могут появиться в Москве на станциях «Царицыно» и «Каланчевская», говорится на сайте стройкомплекса города.
Два новых вокзала могут появиться в Москве на станциях «Царицыно» и «Каланчевская», говорится на сайте стройкомплекса города.
Вокзалы планируют построить в рамках создания сквозных маршрутов пригородных электричек — проект получил название «Московские центральные диаметры».
Новый проект по созданию сквозных маршрутов в столице поддержал президент России Владимир Путин, 15 ноября состоялась его встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, где и был представлен транспортный проект.
Новые маршруты соединят разрозненные радиальные направления Московской железной дороги в сквозные диаметры. Необходимость переноса остановок определят по результатам проработки вопроса с блоком пассажирских перевозок ОАО «РЖД» с учетом мнений пассажиров и жителей города.
Сейчас в Москве работают диаметральные связи пригородных поездов с Курского направления на Рижское и Смоленское, а также Савеловское — Смоленское, отмечается в сообщении. Соединить все направления железной дороги и создать 17 сквозных маршрутов электричек городские власти собираются в течение 5 лет.