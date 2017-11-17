В Москве могут появиться два новых вокзала

Вокзалы планируют построить в рамках создания сквозных маршрутов пригородных электричек — проект получил название «Московские центральные диаметры».

Новый проект по созданию сквозных маршрутов в столице поддержал президент России Владимир Путин, 15 ноября состоялась его встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым, где и был представлен транспортный проект.

Новые маршруты соединят разрозненные радиальные направления Московской железной дороги в сквозные диаметры. Необходимость переноса остановок определят по результатам проработки вопроса с блоком пассажирских перевозок ОАО «РЖД» с учетом мнений пассажиров и жителей города.