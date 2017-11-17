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14:09 (мск), источник: NewsKo

На следующей неделе в Перми температура воздуха сначала поднимется до + 2°, а потом опустится до — 13°

В понедельник, 20 ноября, ожидается нулевая температура воздуха. Пасмурно, небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 765 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2017

Во вторник и четверг, 21 и 23 ноября, температура воздуха днём приблизится к +2°, сообщает Гисметео.

Днём на следующей неделе столбик термометра не опустится ниже — 4°. Однако ночью, 26 ноября, в воскресение значительно похолодает до — 13°. В течение всей недели преимущественно облачно. Небольшой снег в начале и конце недели. Во вторник и четверг пойдёт дождь. В среду осадков не ожидается.

Напомним, что по прогнозам модели CFS Национального центра атмосферных исследований США, а также Гидрометцентра России, ноябрь этого года ожидается значительно теплее климатической нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, положительная аномалия температуры составит около — 1°, а по прогнозу CFS — до 3°. Так, ноябрь будет несопоставимо теплее прошлогоднего ноября, отличавшегося аномальными морозами до −25…−30°, отсутствием оттепелей и значительным количеством осадков в виде снега.

По прогнозу CFS, в течение ноября ожидается преобладание зонального переноса по высоким широтам, высотная фронтальная зона над Европейской Россией и Уралом будет сильно смещена на север. На большей части Европейской России и Урала ожидается преобладание антициклональной погоды, с чем связан прогнозируемый дефицит осадков. При таких условиях за весь месяц может не быть ни одного вторжения арктического воздуха на Европейскую Россию и Урал.

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