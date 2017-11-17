Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируется открыть в 2020 году

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина и начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская подписали документ во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года», — говорится в сообщении. Решение о подписании дополнительного соглашения было принято во время визита в Екатеринбург министра культуры России Владимира Мединского.

«Было озвучено, что из федерального бюджета на создание центра “Эрмитаж-Урал” будет выделено 200 млн рублей», — отмечается в пресс-релизе.