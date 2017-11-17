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14:07 (мск), источник: Интерфакс

Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируется открыть в 2020 году

17 ноября. Interfax-Russia.ru — Свердловская область и Государственный Эрмитаж подписали дополнительное соглашение о создании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики губернатора.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина и начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская подписали документ во время VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года», — говорится в сообщении. Решение о подписании дополнительного соглашения было принято во время визита в Екатеринбург министра культуры России Владимира Мединского.

«Было озвучено, что из федерального бюджета на создание центра “Эрмитаж-Урал” будет выделено 200 млн рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, из бюджета Екатеринбурга в 2018 году на реализацию проекта планируется выделить 85 млн рублей. «Завершить работы по созданию центра планируется к 75-летию Великой Победы в 2020 году», — говорится в сообщении.

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