Центр «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге планируется открыть в 2020 году
17 ноября.
17 ноября.
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина и начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская подписали документ во время VI
«Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает сроки сотрудничества до 2020 года», — говорится в сообщении. Решение о подписании дополнительного соглашения было принято во время визита в Екатеринбург министра культуры России Владимира Мединского.
«Было озвучено, что из федерального бюджета на создание центра “Эрмитаж-Урал” будет выделено 200 млн рублей», — отмечается в
Кроме того, из бюджета Екатеринбурга в 2018 году на реализацию проекта планируется выделить 85 млн рублей. «Завершить работы по созданию центра планируется к 75-летию Великой Победы в 2020 году», — говорится в сообщении.