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14:02 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье будут развивать киберспорт

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями киберспортивного сообщества региона.

В программу цифровой экономики Пермского края будет включен киберспорт. Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями киберспортивного сообщества региона.

Инициаторы проекта уверены, что развитие компьютерного спорта будет способствовать развитию интереса молодежи к IT-специальностям, удержанию и привлечению талантливой молодежи, а также развитию кибертуризма.

Губернатор Пермского края предложил включать киберспорт в существующие форматы краевых досуговых и спортивных мероприятий, в том числе в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» и Молодежный форум.

Представители киберспортивного сообщества Прикамья привели данные, что по статистике киберспортсмены проводят гораздо меньше времени «за компьютером», чем любители компьютерных игр. Максим Решетников обратил внимание коллег, что развитие киберспорта должно идти одновременно с правильным его позиционированием, в том числе среди родителей и педагогов, чтобы они понимали и помогали ребятам выбрать интересный для них вид спорта и досуга.

По итогам встречи губернатор поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края совместно с Министерством образования и науки включить киберспорт в мероприятия по подготовке IT-кадров в Программу цифровой экономики региона на ближайшие 5 лет.

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