В омском дендропарке организуют катание на лыжах

С середины декабря дендропарк имени П. С. Комиссарова приглашает омичей и жителей города на экскурсию «Лыжные прогулки по сказочному лесу». Омичам расскажут о жизни и трудах почетного члена Российского императорского общества садоводства и огородничества, ознакомятся с достижениями «покорителя сибирского климата», а также прокатятся на лыжах по зимнему парку.

Анастасия Самойлюк, заведующая сектором развития особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира:

— Такая форма проведения экскурсий выбрана впервые. Она позволит посетителям провести время с пользой для ума и здоровья. Гости дендропарка будут приятно удивлены тем, как преображается это удивительное место в зимнее время.

Отметим, что закончится зимняя экскурсия чаепитием. Гостей угостят напитком, приготовленным по рецепту основателя сада Комиссарова, и вкусным вареньем.