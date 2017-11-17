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13:51 (мск), источник: Om1.ru

В омском дендропарке организуют катание на лыжах

Прогулки будут проходить в формате экскурсии.

С середины декабря дендропарк имени П. С. Комиссарова приглашает омичей и жителей города на экскурсию «Лыжные прогулки по сказочному лесу». Омичам расскажут о жизни и трудах почетного члена Российского императорского общества садоводства и огородничества, ознакомятся с достижениями «покорителя сибирского климата», а также прокатятся на лыжах по зимнему парку.

Анастасия Самойлюк, заведующая сектором развития особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира:

 — Такая форма проведения экскурсий выбрана впервые. Она позволит посетителям провести время с пользой для ума и здоровья. Гости дендропарка будут приятно удивлены тем, как преображается это удивительное место в зимнее время.

Отметим, что закончится зимняя экскурсия чаепитием. Гостей угостят напитком, приготовленным по рецепту основателя сада Комиссарова, и вкусным вареньем.

Прогулки будут проходить с 18 декабря пол 31 января. Точное расписание можно будет узнать по телефону 99−01−01.

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