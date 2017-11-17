Домашних и диких птиц в Ростовской области проверят на птичий грипп

Как сообщает управление информационной политики регионального правительства, для этих целей разработан целый ряд мер. В частности, на территориях с повышенным риском проводятся ежедневные обследования охотничьих угодий на предмет обнаружения павших особей птицы. О всех случаях падежа сообщается в государственную ветеринарную службу, после чего из патологического материала берутся пробы для лабораторных исследований. Так, с начала года было исследовано более 76 тыс. проб.