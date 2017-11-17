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17:40 (мск), источник: Деловое сообщество

Домашних и диких птиц в Ростовской области проверят на птичий грипп

В Ростовской области диких и домашних птиц проверят на наличие у них вируса птичьего гриппа.

Как сообщает управление информационной политики регионального правительства, для этих целей разработан целый ряд мер. В частности, на территориях с повышенным риском проводятся ежедневные обследования охотничьих угодий на предмет обнаружения павших особей птицы. О всех случаях падежа сообщается в государственную ветеринарную службу, после чего из патологического материала берутся пробы для лабораторных исследований. Так, с начала года было исследовано более 76 тыс. проб.

Кроме того, в регионе проводится диагностический отстрел пролетной дикой водоплавающей дичи и синантропных видов птиц (грач, сойка, галка, воробей домовый, большой баклан, сизая чайка, чайка-хохотунья). За данными мерами следят специалисты министерства природы Ростовской области.

Основной мерой профилактики считается вакцинация и ревакцинация птицы в личных подсобных хозяйствах. С начала года было привито более 2,3 млн голов.

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