Домашних и диких птиц в Ростовской области проверят на птичий грипп
В Ростовской области диких и домашних птиц проверят на наличие у них вируса птичьего гриппа.
В Ростовской области диких и домашних птиц проверят на наличие у них вируса птичьего гриппа.
Как сообщает управление информационной политики регионального правительства, для этих целей разработан целый ряд мер. В частности, на территориях с повышенным риском проводятся ежедневные обследования охотничьих угодий на предмет обнаружения павших особей птицы. О всех случаях падежа сообщается в государственную ветеринарную службу, после чего из патологического материала берутся пробы для лабораторных исследований. Так, с начала года было исследовано более 76 тыс. проб.
Кроме того, в регионе проводится диагностический отстрел пролетной дикой водоплавающей дичи и синантропных видов птиц (грач, сойка, галка, воробей домовый, большой баклан, сизая чайка, чайка-хохотунья). За данными мерами следят специалисты министерства природы Ростовской области.
Основной мерой профилактики считается вакцинация и ревакцинация птицы в личных подсобных хозяйствах. С начала года было привито более 2,3 млн голов.