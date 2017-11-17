Опоры эстакадного моста в Калининграде превратились в полотно для граффити

Украшает городские пейзажи художник-самоучка уже не в первый раз. Крупнейшим объектом до Эстакады была подстанция в Гурьевском районе.

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Дарья Веклич, корреспондент:

— Фронт работы уличного художника впечатляет — более двух тысячи квадратных метров. А это около 40 столбов и 4 п-образные опоры. Дата сдача — весна 2018 года.

В футбольную тематику художник добавил абстракции. Геометрический орнамент уже привлекает взгляды горожан.

— Красиво! Молодец художник, что выбрал такую тему, связанную с футболом. Это яркое пятно в этой части города! Приятно будет пройти, посмотреть. А футболисты вообще будут в шоке.

Работает Кирилл всегда один. На службу выходит только в погожие дни — иначе краска просто не ляжет. На вооружении только аэрозоль, рука набито настолько, что прямые линии рисует без строительного скотча. На свое творение дает трёхлетнюю гарантию. Повлиять на срок службы могут только городские вандалы.

Кирилл Гейнц, художник:

— Люди подходят, о зря ты делаешь! До 18 года — это все испортят, я хочу верить, что это никто не будет делать. Пару моментов было неприятных — когда пришел, хорошо, что не баллончиком — мелком, нарисовали на стеночке — пришлось перерисовывать это место конечно!