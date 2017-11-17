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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Погода в Башкирии на выходные: снег и гололедица

В ближайшие дни характер погоды в республике не изменится.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 53% 765 мм рт. ст. 4 м/с

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается пасмурная погода, в воскресенье кратковременное прояснение. В некоторых районах республики ожидается снегопад, на дорогах могут образоваться снежные накаты, гололедица.

По данным Gismeteo, в субботу, 18 ноября, температура воздуха в Уфе составит +0, -3 ℃, небольшой снег, ветер западный и юго-западный, до 10 метров в секунду. 19 ноября столбики термометра покажут -3, +1 ℃, ветер южный, до 8 метров в секунду.

В Стерлитамаке в выходные ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в субботу и воскресенье -2, +1℃. Ветер южный, юго-западный 4−5 метров в секунду.

В Сибае в субботу и воскресенье ожидается снегопад. Температура воздуха все выходные продержится на уровне -3, -4 градуса Цельсия. Ветер западный, до 4,7 метров в секунду.

На юге республики в предстоящие выходные ожидается небольшой снег. В Акъяре температура воздуха в субботу составит +0, -4 ℃, в воскресенье +0, -2. Ветер западный, юго-западный до 3 метров в секунду.

На северо-западе Башкирии также ожидаются снегопады. В Нефтекамске температура воздуха днем в субботу и в воскресенье составит -2, -1, ночью до -3 ℃. Ветер юго-западный до 4,8 метров в секунду.

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