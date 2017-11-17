Погода в Башкирии на выходные: снег и гололедица
В ближайшие дни характер погоды в республике не изменится.
В ближайшие дни характер погоды в республике не изменится.
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается пасмурная погода, в воскресенье кратковременное прояснение. В некоторых районах республики ожидается снегопад, на дорогах могут образоваться снежные накаты, гололедица.
По данным Gismeteo, в субботу, 18 ноября, температура воздуха в Уфе составит +0, -3 ℃, небольшой снег, ветер западный и
В Стерлитамаке в выходные ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в субботу и воскресенье -2, +1℃. Ветер южный,
В Сибае в субботу и воскресенье ожидается снегопад. Температура воздуха все выходные продержится на уровне -3, -4 градуса Цельсия. Ветер западный, до 4,7 метров в секунду.
На юге республики в предстоящие выходные ожидается небольшой снег. В Акъяре температура воздуха в субботу составит +0, -4 ℃, в воскресенье +0, -2. Ветер западный,
На